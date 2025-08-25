سردار رضایی: کردستان الگویی برای امنیت، وحدت و آرامش ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی عصر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی کردستان در ابتدای سخنان خود یاد و خاطره بیش از ۲۲ هزار شهید استان کردستان را گرامی داشت و گفت: کردستان، با بیش از ۵ هزار شهید بومی و ۱۷ هزار شهید مهاجر، میراثی معنوی و والای انقلاب اسلامی را حفظ کرده است.

وی بیان کرد: شهیدان انقلاب، دفاع مقدس و پیشمرگان جان خود را برای امنیت و آرامش این دیار فدا کردند و امروز وظیفه ما پاسداری از این ارزش‌هاست.

وی افزود: امروز تکریم و تقدیر از فرمانده پیشین و معرفی فرمانده جدید انتظامی، ادامه همان مسیر مجاهدت و ایثار است که شهدا برای ما به یادگار گذاشتند.

تقدیر از عملکرد سردار آزادی

جانشین فرمانده انتظامی کل کشور، عملکرد سردار علی آزادی، فرمانده پیشین انتظامی کردستان را نمونه‌ای از مدیریت شایسته و اخلاق‌مدار دانست و بیان کرد: سردار آزادی در طول خدمت خود با ایجاد هماهنگی میان نیروهای انتظامی، اعضای شورای تأمین و سایر دستگاه‌ها، زمینه ایجاد امنیت و آرامش در استان را فراهم کرد، وی علاوه بر خوشنامی در میان نیروهای تحت امر، مورد احترام مردم و مدیران استان نیز بودند.

سردار رضایی تأکید کرد: حمایت خانواده، همکاران و مردم در موفقیت سردار آزادی نقش بسزایی داشته است و امروز این دستاوردها به عنوان میراث مدیریتی، مسیر خدمت در استان را هموار ساخته است.

وی در ادامه، فرمانده جدید انتظامی استان، سردار الهی، را فردی باتجربه در حوزه‌های انتظامی، امنیتی و اجتماعی معرفی کرد و گفت: انتظار می‌رود سردار الهی با بهره‌گیری از تجارب پیشین و همکاری مردم و مسئولان، مأموریت خود در استان را با موفقیت ادامه دهد، همان‌طور که سردار آزادی مسیر خدمت را با موفقیت پیمود، فرمانده جدید نیز با تعهد، تلاش و همکاری همه‌جانبه، امنیت و آرامش استان را تضمین خواهد کرد.

تأکید بر وحدت ملی و تعامل مردم با نیروهای انتظامی

سردار رضایی با اشاره به نقش مردم در ایجاد امنیت و آرامش، اظهار داشت: امنیت استان نتیجه تلاش همه‌جانبه نیروهای انتظامی و همراهی مردم است و کردستان با برخورداری از وحدت میان اقوام و مذاهب، الگویی برای دیگر مناطق کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی همواره مقتدرانه در برابر هنجارشکنان عمل کرده و با مهربانی و همکاری در کنار مردم، به یک تکیه‌گاه امن برای جامعه تبدیل شده است.

قدردانی از تلاش‌ها و حمایت‌ها

جانشین فرمانده انتظامی کل کشور، از حمایت‌های خانواده‌ها، پیشکسوتان، مسئولان و مردم استان تقدیر کرد و افزود: پشتیبانی مردم و تعامل دستگاه‌های مختلف، کلید موفقیت‌های نیروی انتظامی در کردستان است و این روند باید با همان همدلی و همکاری ادامه یابد.

سردار رضایی تأکید کرد: با پشتوانه مردم و انسجام میان نیروها، کردستان همچنان نماد امنیت، وحدت و آرامش در کشور خواهد بود و نیروی انتظامی وظیفه خود می‌داند این مسیر را با تمام توان ادامه دهد.

در این مراسم از تلاش‌های سردار علی آزادی تقدیر و سردار یحیی الهی به عنوان فرمانده انتظامی کردستان معرفی شد.