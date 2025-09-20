  1. استانها
هفته فراجا فرصتی مناسب برای تبیین رشادت‌ها و مجاهدت‌های مرزبانان است

بوشهر- جانشین فرماندهی مرزبانی استان بوشهر گفت: هفته فراجا فرصت مناسب در راستای تبیین رشادت‌ها و مجاهدت‌ها و فعالیت‌های شبانه‌روزی مرزبانان در حراست از مرزها است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جعفر رئیسی عصر شنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های هفته فراجا گفت: امنیت امروز حاصل تلاش و مجاهدت مرزبانان، نیروهای مسلح در حراست از مرزهاست.

جانشین فرماندهی مرزبانی استان بوشهر تصریح کرد: امروز اقتدار نیروهای مسلح ما بخاطر ایمان، اعتقاد به مبانی دینی و ارزش‌های الهی، روحیه شهادت‌طلبی و فرماندهی حکیمانه مقام معظم رهبری در حال افزایش است.

وی گفت: در هفته فراجا باید با تعامل سازنده با مرزنشینان عزیز که خود مرزبان واقعی هستند زمینه ارتقا امنیت مرزها را تقویت کرد.

جانشین فرماندهی مرزبانی استان بوشهر بیان کرد: تکریم و تجلیل از خانواده محترم کارکنان، خانواده معظم شهدا و وابستگان در هفته فراجا یکی از اولویت‌های مرزبانی استان بوشهر استان است.

در ابتدا حسین فرهمند معاون فرهنگی و اجتماعی مرزبانی استان بوشهر گزارشی از اقدامات را تشریح کرد.

