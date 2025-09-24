هشدار متخصصان؛ تصور کمک مواد مخدر به یادگیری یک توهم است

حامد امیری‌فرد متخصص مغز و اعصاب، فلوشیپ خواب و اختلالات خواب و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: مواد محرک ممکن است در کوتاه‌مدت باعث کاهش نیاز به خواب یا غذا شوند و فرد احساس کند زمان بیشتری برای مطالعه یا کار در اختیار دارد. اما این اثرات گذرا هستند و در واقع مغز را تحت فشار غیرطبیعی قرار می‌دهند.

اثرات کوتاه‌مدت؛ تمرکز کاذب و فشار بر مغز

وی افزود: مصرف مکرر این مواد موجب می‌شود مغز به تدریج دچار فرسایش عملکردی شود و در طول زمان، اختلال در حافظه، کاهش تمرکز واقعی، مشکلات تغذیه‌ای و ضعف عمومی بدن بروز پیدا می‌کند و حتی شواهد نشان می‌دهد مصرف طولانی‌مدت برخی از این مواد می‌تواند باعث کوچک شدن بخش‌هایی از مغز شود.

این متخصص مغز و اعصاب تأکید کرد: از نظر روانی نیز مصرف‌کنندگان مواد محرک در کوتاه‌مدت ممکن است دچار بی‌قراری، اضطراب و پرخاشگری شوند و در بلندمدت زمینه بروز اختلالات جدی‌تری مانند افسردگی یا اختلالات شدید روان‌پزشکی فراهم می‌شود.

امیری‌فرد در پایان گفت: تصور غلطی وجود دارد که این مواد به یادگیری یا تمرکز کمک می‌کنند و در حقیقت، کارایی مغز به‌طور موقت افزایش کاذب پیدا می‌کند، اما هزینه‌ای که فرد می‌پردازد بسیار سنگین است، بنابراین توصیه اکید ما این است که دانشجویان و افراد درگیر مطالعه و کار، از مسیرهای سالم مثل خواب کافی، تغذیه مناسب و برنامه‌ریزی درست بهره ببرند، نه از مصرف مواد مخدر یا محرک.