انجام نخستین عمل جراحی پیشرفته هیپوتالاموس برای کودک ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین عمل جراحی رادیوفرکوئنسی هیپوتالاموس بر روی یک کودک دو ساله در خاورمیانه، با موفقیت در بیمارستان رسول اکرم (ص) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. منصور پرورش فوق تخصص جراحی استروتاکسی و فانکشنال مغز و اعصاب، جراح اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در رابطه با این عمل جراحی گفت: این عمل یکی از پیشرفتهترین روشهای جراحی اعصاب است که تاکنون بیماران برای انجام آن به کشورهای دیگر از جمله ژاپن اعزام میشدند.
وی ادامه داد: این کودک مبتلا به هامارتوم هیپوتالاموس بود؛ تودهای نسبتاً بزرگ که در تصاویر MRI تشخیص داده شد. بیماری کودک با تشنجهای ژلاستیک همراه بود؛ حملاتی که بهصورت خندههای غیرارادی و مکرر همراه با از دست دادن هوشیاری بروز میکرد و بیش از یک سال زندگی کودک را تحت تأثیر قرار داده بود. تعداد این حملات روزانه به ۲۰ تا ۳۰ بار میرسید.
پرورش اذعان کرد: این تودهها قابلیت جراحی باز ندارند؛ زیرا برداشتن آنها با خطر عوارض شدید، مشکلات متعدد و نتیجهای محدود همراه است. به همین دلیل، از روش رادیوفرکوئنسی تحت هدایت استریوتاکسی استفاده شد. در این تکنیک، با استفاده از یک پروب باریک و هدایت دقیق، بخشهای حاشیهای تومور سوزانده و ارتباط آن با مغز قطع میشود. این روش عوارض بسیار کمی دارد و در بسیاری از موارد بدون عارضه است، در حالی که نتایج آن چشمگیر و مؤثر است.
وی افزود: در این عمل که برای نخستین بار در ایران و خاورمیانه بر روی کودک دو ساله انجام شد، تشنجهای مکرر بیمار بهطور کامل کنترل شد و از روز عمل تاکنون دیگر حملهای مشاهده نشده و وضعیت کودک طبیعی و هیچ عارضهای پس از جراحی بروز نکرده است.
این جراح اعصاب تصریح کرد: مراحل این عمل شامل انجام تصویربرداری امآرآی، محاسبات فضایی استریوتاکسی، یافتن مسیرهای دقیق، ورود پروب و اجرای ترموکوآگولیشن رادیوفرکوئنسی برای از بین بردن بخشهای درگیر تومور بود. تصاویر و نتایج امآرآی پس از عمل نیز نشان میدهد که ارتباط تومور با مغز بهطور کامل قطع شده است.
پرورش خاطر نشان کرد: این دستاورد نهتنها نقطه عطفی در درمان بیماران مبتلا به هامارتوم هیپوتالاموس به شمار میرود، بلکه میتواند نیاز بیماران ایرانی و منطقه به اعزام به خارج از کشور را برطرف کند. همچنین برنامهریزی شده است که در آینده خدمات مشابه برای بیماران بیشتری در داخل کشور ارائه شود.
