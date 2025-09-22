  1. سیاست
  2. مجلس
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۴۸

عمویی: حمایت جهانی و پارلمانی از مردم فلسطین ضروری است

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: حمایت جهانی و پارلمانی از مردم فلسطین، ضرورتی برای تحکیم و پیوند همکاری‌های اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل عمویی، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل، در دیدار با محمد قریشی، دبیرکل اتحادیه بین‌المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی، بر لزوم حمایت جهانی و پارلمانی از مردم فلسطین تاکید کرد و افزود: افزایش همکاری‌های پارلمانی، کلید توسعه روابط بین‌المللی میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی است.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل، همچنین با اشاره به اهمیت اتحادیه بین‌المجالس کشورهای اسلامی، این سازمان را مرجعی قابل اتکا برای پیشبرد اهداف کشورهای اسلامی در صحنه بین‌المللی خواند.

در این دیدار محمد قریشی‌نیا، دبیرکل سنگالی اتحادیه بین المجالس اسلامی (puic) برنامه‌های پیش روی این اتحادیه را تشریح کرد و بر ضرورت همکاری پارلمان کشورهای اسلامی در حمایت از مردم فلسطین تاکید کرد.

گفتنی است، اتحادیه بین‌المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی(PUIC) از فعال‌ترین سازمان‌های بین المللی پارلمانی است که مجلس شورای اسلامی ایران از بنیان‌گذاران آن بوده است.

کد خبر 6597985
زهرا علیدادی

