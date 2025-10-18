  1. سیاست
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲

هیئت پارلمانی ایران عازم ژنو شد

هیئت پارلمانی ایران عازم ژنو شد

هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس، برای شرکت در یکصد و پنجاه و یکمین نشست مجمع اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) عازم ژنو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس، برای شرکت در یکصد و پنجاه و یکمین نشست مجمع اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) عازم ژنو شد.

این نشست بین‌المللی از ۲۷ مهر تا ۱ آبان ۱۴۰۴ در شهر ژنو سوئیس، برگزار می‌شود و نمایندگان پارلمان‌های کشورهای عضو از سراسر جهان در آن حضور خواهند داشت.

موضوع اصلی اجلاس امسال بر محور حفظ هنجارهای انسانی و حمایت از اقدامات بشردوستانه در زمان بحران و دموکراسی فراگیر برای جهانی پایدار متمرکز است.

اعضای هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس و رئیس هیئت، حسینی، عضو هیئت‌رئیسه کمیته دائمی امور سازمان ملل اتحادیه بین‌المجالس (IPU) و عضو شورای اجرایی IPU مجلس، حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقاتهرانی نماینده مردم تهران در مجلس، زارع نماینده آباده، نوروزی نماینده مردم علی‌آبادکتول و خانم آزاد نماینده مردم نایین در مجلس، عضو شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس (IPU) مجلس شورای اسلامی است.

