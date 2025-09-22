به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و بزرگداشت علی محمد مختاری، مدیرعامل سابق سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران عصر امروز در ساختمان بلدیه برگزار شد.
داوود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، ضمن قدردانی از زحمات مدیران این بخش، به ویژه آقای مختاری، بر اهمیت مدیریت تشکیلاتی، روحیه خستگیناپذیری و دلسوزی ایشان برای ارتقای فضای سبز شهری تأکید کرد.
گودرزی با اشاره به ثبات مدیریتی و تلاشهای مستمر آقای مختاری در حوزه خدمات شهری و فضای سبز تهران گفت: آنچه امروز در توسعه فضای سبز شهر تهران مشاهده میکنیم، ماحصل زحمات و دلسوزیهای ایشان است. ویژگی مهم ایشان داشتن نگاه تشکیلاتی است. اگر تصمیم یا مصوبهای در جلسات مطرح میشد، آقای مختاری با همه توان در مسیر اجرای آن گام برمیداشت و معتقد بود هر مدیر باید با همه وجود به دنبال تحقق اهداف مقام بالادستی خود باشد.
وی افزود: نکته دیگری که باید از ایشان بیاموزیم، خستگیناپذیری و حضور همیشگی در میدان است. در جلسات نیم ساعت زودتر حاضر میشدند و از صبح تا غروب با انرژی تمام فعالیت میکردند. این روحیه الگویی برای سایر مدیران شهرداری است.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به دستاوردهای حوزه فضای سبز اظهار داشت: سرانه فضای سبز شهر تهران در ابتدای فعالیت ایشان وضعیت متفاوتی داشت اما اکنون به ۱۷.۵ متر مربع برای هر شهروند تهرانی رسیده است که عدد قابل توجهی است، هرچند همچنان جای کار وجود دارد. توسعه فضای سبز در حاشیهها، پارکها و بوستانهای تهران از جمله اقدامات مهم در این دوره بوده است.
گودرزی در ادامه با بیان اینکه توسعه فضای سبز همچنان در دستور کار جدی شهرداری است، خاطرنشان کرد: به ویژه در محلات کمبرخوردار این توسعه را دنبال میکنیم. همچنین یکی از مسائل مهم شهر تهران تنش آبی است که بخشی از آن مدیریتی و بخشی ناشی از ناهماهنگی بین دستگاهها بوده که خوشبختانه با لطف الهی امروز در نقطه مناسبی از لحاظ هماهنگی بینبخشی ایستادهایم.
وی افزود: با پایان گرمای هوا و آغاز فصل کاشت و بازپیرایی، باید به نگهداشت صحیح فضای سبز موجود بپردازیم و در عین حال توسعه آن را در دستور کار داشته باشیم. توسعه درونشهری، حاشیه اتوبانها و فضاهای بلااستفاده برای ارتقای منظر بصری و بهبود محیط زیست شهروندان جزو اولویتهاست.
گودرزی در پایان به جلسه اخیر خود با آقای نوبخت و معاونین اشاره کرد و گفت: در این جلسه هفت تا ده نکته اصلی که باید طی شش ماه آینده دنبال شود، جمعبندی شد و به زودی دستورالعملی جدید در این خصوص به مناطق ابلاغ خواهد شد. با همراهی شهرداران و معاونان خدمات شهری مناطق امیدواریم گامهای مؤثری برای توسعه و نگهداشت فضای سبز تهران برداشته شود.
