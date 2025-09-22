توسعه فضای سبز تهران نتیجه همدلی کارکنان شهرداری است

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و بزرگداشت علی محمد مختاری، مدیرعامل سابق سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران عصر امروز در ساختمان بلدیه برگزار شد.

علی‌محمد مختاری، مدیرعامل سابق سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران، با تاکید بر اینکه توسعه فضای سبز پایتخت دستاورد جمعی کارکنان و کارشناسان این حوزه است، گفت: فضای سبز شهر تهران جزو نقاط قوت شهرداری به شمار می‌رود و این حاصل تلاش من نیست، بلکه نتیجه زحمات کارگران فضای سبز در مناطق ۲۲ گانه، کارشناسان فداکار و دلسوز و مجموعه سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران است. من دست همه این عزیزان را از دور می‌بوسم و همچنان خود را خادم فضای سبز تهران می‌دانم. از امروز نیز در کسوت یک شهروند مسئول، به حمایت از درختان شهر ادامه خواهم داد.

وی افزود: من هیچ‌گاه ادعایی در این زمینه نداشتم و تنها وسیله‌ای برای تحقق این اقدامات بوده‌ام. عملکرد چهار دهه همکارانم به‌ویژه کارگران فضای سبز در مناطق ۲۲ گانه، شهرداران این مناطق و معاونان خدمات شهری شایسته تقدیر است. بنده ناچیز کاری نکردم و همه دستاوردها نتیجه همدلی و تلاش جمعی بوده است.

مختاری با اشاره به شرایط جمعیتی و زیست‌محیطی تهران گفت: جناب آقای سروری اشاره کردند که تهران امروز حدود ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت رسمی دارد و بیش از ۱۴ میلیون نفر نیز در طول روز در شهر حضور دارند. در گذشته مشکلاتی نظیر آلودگی هوا، ریزگردها و خودروهای فرسوده وجود داشت و همچنان نیز این چالش‌ها ادامه دارد. تهران امروز به یک ابر شهر و مرکز ام‌القری جهان اسلام پس از انقلاب تبدیل شده است.

وی در ادامه با یادآوری نقش رزمندگان در دوران دفاع مقدس اظهار داشت: اکثر مدیران وقت در جبهه حضور داشتند، اما در همین شرایط تهران مسیر توسعه خود را ادامه داد. من خود را خادم مردم می‌دانم و ۵۰ سال از عمرم را عاشقانه صرف خدمت به فضای سبز کرده‌ام. هنوز هم با تمام وجود عاشق درخت هستم و تار و پودم با طبیعت گره خورده است.

مدیرعامل سابق سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران درباره وضعیت فضای سبز پیش و پس از انقلاب توضیح داد: قبل از انقلاب ۹۰ درصد فضای سبز تهران در محور انقلاب به بالا و در شمال شهر متمرکز بود؛ به جز پارک بعثت در جنوب و چند پارک محلی دیگر. اگر فردی در خانه‌ای ۶۰ متری در جنوب شهر زندگی می‌کرد و خودرو نداشت، باید برای استفاده از پارک‌های شمال شرق مانند لاله، ساعی، ملت و نیاوران ساعت‌ها در راه می‌بود. امروز این شرایط تغییر کرده و تفاوتی میان شمال و جنوب تهران وجود ندارد. حتی می‌توان گفت در توسعه فضای سبز، مناطق جنوبی شهر جلوتر از سایر مناطق هستند.

مختاری در پایان به دستور شهردار تهران اشاره کرد و گفت: جناب آقای زاکانی در بدو ورودشان به شهرداری تأکید داشتند که توزیع عادلانه فضای سبز برای هر شهروند باید به‌طور یکسان فراهم شود. این موضوع یک وظیفه مهم برای شهرداری است و باید با جدیت دنبال شود.