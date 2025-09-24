رضا میرابیان، سفیر سابق ایران در کویت، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مختصات دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک، اظهار داشت: اجلاسهای سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، فرصتی برای بیان مواضع کشورهاست و جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به شرایط خاص خود، باید از این فرصت برای تبیین مظلومیت خود و افشای سیاستهای تجاوزکارانه آمریکا استفاده کند.
وی افزود: ایران در این اجلاس بر مواضع بحق خود و ایستادگی در برابر فشارها تأکید خواهد کرد و طبیعتاً در حاشیه این نشست، دیدارهایی نیز انجام خواهد شد.
میرابیان در پاسخ به پرسشی درباره تشدید لحن کشورهای اروپایی پس از توافق ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت: سه کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصور کردند ایران با این توافق قصد دور زدن خواستههای آنها را دارد، به همین دلیل موضعگیری آنها تندتر شد.
وی با بیان اینکه هنوز مکانیسم «اسنپبک» بهصورت عملی فعال نشده است، گفت: آنها امیدوارند در جریان حضور رئیسجمهور ایران در نیویورک، مذاکراتی برای حل این موضوع انجام شود. البته موضع جمهوری اسلامی ایران مشخص است؛ ایران تحت فشار وارد مذاکره نخواهد شد. همانطور که غرب در دوران جنگ نیز با فشار به جایی نرسید، امروز هم در مذاکرات نتیجهای از فشار نخواهد گرفت.
سفیر سابق ایران در کویت تأکید کرد: در صورت فعال شدن اسنپبک، ایران پاسخهای لازم را خواهد داد و مسئولان کشور برای چنین سناریویی آمادگی دارند.
میرابیان خاطرنشان کرد: مکانیسم اسنپبک تأثیر مالی و اقتصادی خاصی ندارد، چرا که تحریمهای آمریکا بارها شدیدتر از آن بودهاند. اثر اصلی اسنپبک، روانی است و غرب تلاش دارد با نگهداشتن این شمشیر بالای سر ایران، جامعه را در حالت خوف و نگرانی نگه دارد.
وی در پایان گفت: اگر غرب بهدنبال تحقق خواستههای خود از مسیر فشار و تهدید است، بداند که جمهوری اسلامی ایران هرگز این مسیر را نخواهد پذیرفت.
