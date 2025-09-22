حسین کنعانی مقدم کارشناس مسائل بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار مهر در تحلیل آثار و تبعات اجرایی شدن اسنپ بک از جمله بازگشت تحریم‌ها در اقتصاد و سیاست کشورمان گفت: بحث تحریم‌ها، بحث تازه‌ای نیست. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحریم‌های مختلفی از طرف آمریکا علیه کشور ما اعمال شد نظیر داماتو، یوتلن و کاتیا و ایسا همینطور انواع و اقسام تحریم‌ها که با نام‌های مختلف وجود داشته است.

وی ادامه داد: اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های مختلفی را در زمینه‌های متفاوت علیه کشور ما اعمال کرد اما تحریم‌های مکانیزم ماشه مربوط به تحریم‌هایی است که سازمان ملل در قطعنامه ۲۲۳۱ طراحی کرده بود.

این کارشناس مسائل بین‌الملل راجع به تحریم‌های قطعنامه ۲۲۳۱ خاطرنشان کرد: بازگشت تحریم‌های این قطعنامه به ۶ قطعنامه دیگر مربوط است که علیه کشورمان صادر شده بود و خواه ناخواه محدودیت‌هایی را برای ما خواهد داشت، زیرا تمام اعضای سازمان ملل ملزم به رعایت این تحریم‌ها هستند و کشورهایی نظیر چین و روسیه نیز نظیر دیگر کشورهای عضو سازمان ملل متحد این الزام را دارند.

کنعان مقدم با طرح این موضوع که کشور ما مکانیزم‌هایی را در مدت اخیر برای مقابله با تحریم‌ها ایجاد کرده است، ادامه داد: ایران مکانیزم‌هایی را برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده و توانسته است ساز و کار مناسب را برای فروش نفت و تجارت بین‌المللی ایجاد کند. هنوز محدودیت‌هایی در زمینه بانکی داریم که ارتباطی به این تحریم‌ها ندارد و تا زمانی که FATF تصویب نشود، نمی‌توانیم تبادلات مالی و بین‌المللی داشته باشیم.

ایران در کانون‌های جدید قدرت اقتصادی جهان قرار دارد

این کارشناس مسائل بین‌الملل تصریح کرد: مشخص است که تغییراتی در نظام بین‌الملل به ویژه در حوزه اقتصادی به وجود آمده است و کانون‌های قدرتی ایجاد شده که ما در آنها قرار داریم، مانند شانگهای، اوراسیا و برگزیت و تبادلات تجاری مختلفی را با کشورها داریم که فعال شدن این کانون‌ها باعث می‌شود تحریم‌ها تأثیری نداشته باشد.

کنعانی مقدم یادآور شد: ممکن است با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل ایران را در ذیل فصل هفتم قرار دهند و این اجازه را به آمریکا و ناتو بدهند که علیه ما اقدامات نظامی تحت پوشش سازمان ملل انجام دهند که باید جلوی این اقدام گرفته شود، البته در این رابطه چین و روسیه مخالفت خود را اعلام کردند و نسبت به مسائل اقتصادی و فشار حداکثری بر روی ایران اعلام موضع کردند، همینطور مخالفت خود را در استفاده از ابزار نظامی برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند، به هر حال این آشی است که دولت آقای روحانی برای ما پخت.

وی افزود: شرایطی که دولت آقای روحانی برای کشور ایجاد کرد به نحوی است که نه امکان مذاکره وجود دارد و نه چین و روسیه حق وتو دارند.

کنعان مقدم به استانداردهای دوگانه موجود در عرصه بین الملل اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی که دست به کشتار مردم غزه می‌زند و جزو ان پی تی نیست و سلاح هسته‌ای و فعالیت‌های تروریستی دارد تحت فشار هیچ نهادی نیست، اما در مقابل جمهوری اسلامی که به همه تعهدات خود عمل کرده و فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای داشته و برای حفظ صلح و مقابله با تروریسم اقدامات بسیاری انجام داده، حالا تحت فشار همه کشورها قرار گرفته و این استاندارد دوگانه قابل قبول نیست.

این کارشناس مسائل بین‌الملل اظهار کرد: امیدواریم رئیس جمهور در سفری که به نیویورک دارد از تریبون سازمان ملل رسوایی این سازمان را به رخ جهانیان بکشد و راهکارهای لازم را ارائه دهد.