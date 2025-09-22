عباس سلیمی نمین کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به اقدام ایران در برابر فعال شدن مکانیزم ماشه اظهار کرد: قطعاً در برابر بیاخلاقی اروپا دست ما باز است؛ میتوانیم همکاری با آژانس را تعلیق کنیم، برخی افراد را از ادامه همکاری محروم سازیم و اقدامات مهم دیگری را انجام دهیم اما تحریمهای جدید شرایط ویژهای برای ما رقم نخواهد زد. پیشتر هم از طریق تحریمهای آمریکا در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته بودیم؛ تحریمهای بسیار ناعادلانه و ضدانسانی که اعلام کردند دیگر نمیتوانند بدتر از آن را انجام دهند. ضمن اینکه تحریمهای سازمان ملل از کشورها میخواهد تحریمها را اجرا کنند، نه اینکه آنها را مجبور به انجام خواستهای کند؛ بنابراین اگر کشورها نخواهند همکاری کنند — همانطور که خود سازمان ملل نیز بعضی کشورها را از این جهت مستثنی اعلام کرده — این تحریمها وضعیت ویژهای علیه ما ایجاد نخواهد کرد.
وی افزود: این تحریمها اما میتواند به شناخت بهتر جامعه ما نسبت به غرب و جبهه طرفداران نژادپرستی کمک کند. واقعیت این است که ما نسبت به اروپاییان رفتار انسانی داشتیم؛ پس از خروج آمریکا از برجام، میتوانستیم کلِ سازوکار توافق را از بین ببریم، اما اروپاییان وعده دادند که حتی برخی تعهدات آمریکا را جبران کنند، هرچند خود نیز تعهدات خود را به انجام نرسانده بودند و قول دادند مذاکرات ادامه یابد. بیعملی اروپا در جبران بدعهدی و برخورد نامناسب آمریکا نسبت به یک توافق بینالمللی، رفتار بسیار غیراخلاقیای بود که آشکار ساختن آن برای جامعه مفید خواهد بود و میتواند شناخت عمیقتری نسبت به جبهه طرفداران صهیونیسم فراهم آورد.
منازعات داخلی، توان داخلی را تضعیف میکند
این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: این امر منوط به آن است که در میان جریانات سیاسی، فرصتطلبی کنار گذاشته شود. اکنون که شرایط برای شناخت طرف مقابل فراهم شده، باید همه همت خود را معطوف روشنسازی پایبندی یا عدمپایبندی آنها به اصول اخلاقی کنیم. متأسفانه در زمان خروج آمریکا از برجام، برخی در داخل کشور به دعوا پرداختند و بهجای توضیح دادنِ عدم پایبندی آمریکا به توافق بینالمللی، حملات خود را به داخل معطوف کردند. این منازعات، بهویژه اتهامزنیهای شدید و متهم کردن افراد به خیانت، بیش از آنکه به نفع کشور باشد، به ضرر آن تمام شد و بهترین شرایط را برای جبهه طرفداران صهیونیست فراهم آورد.
سلیمی نمین تصریح کرد: الآن نگرانی من این است که باز هم وارد همان مسیر شویم؛ مثلاً شروع به این گونه مباحث کنیم که «ما اول گفتیم اسنپبک را نپذیریم» و سپس یکدیگر را متهم به عدم پایبندی به منافع ملی و خیانت نمائیم. چنین روندی بسیار نگرانکننده است؛ زیرا از یک طرف فرصت شناخت دشمن را از بین میبرد و از طرف دیگر توان داخلی را تضعیف میکند. اگر با دقت بیشتری عمل کنیم، میتوانیم هزینه دشمن را بالا ببریم؛ حتی اگر تعهدات قویتری هم میگرفتیم، باز امکانِ نقض وجود داشت، اما نباید فراموش کنیم که نقض گسترده تعهدات بینالمللی و حملات به نهادها و شخصیتها، نشاندهندهی فقدان اصول محترم انسانی و بینالمللی است.
وی گفت: باید توجه کنیم که برخی از این قواعد بینالمللی مانند ممنوعیت حمله به نیروهای سازمان ملل، ترور دانشمندان، یا حمله به صلیب سرخ و هلالاحمر، برای تضمین زندگی بهتر و امنتر انسانها تهیه شدهاند؛ پایمالکردن این قواعد توسط برخی بازیگران، نشاندهندهی وضعیتی است که باید برای جامعه روشن شود. اگر انتقاد سازنده باشد و از آن تجربه بیاموزیم، مفید است؛ اما اگر به اختلافات داخلی، تغییر جایگاه نیروهای خودی یا درگیریهای داخلی منجر شود، فاجعهبار خواهد بود و جامعه را آسیبپذیر میسازد.
«اتحاد ملی» تکلیف شرعی، ملی و میهنی ماست
این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: رسانهها و نخبگان باید توجه کنند که «اتحاد مقدّس» میان کیست و با کی باید متحد باشیم: اتحاد باید میان خودِ ملت باشد، نه جناحیسازی و درگیریِ سیاسی که راهِ نفوذ دشمن را باز کند. اگر دشمن از اختلافات داخلی ما دلگرم شود و ما را درگیر نزاعهای داخلی بیثمر ببیند، شرایط حمله و فشار را بر ما فراهم خواهد دید. مردمِ ما در دفاع از میهنشان، بهویژه زمانی که اعتماد به نیروهای مسلح و فرماندهی وجود داشته باشد، دچار اشتباهات اینچنینی نمیشوند؛ تجربههای تاریخی نشان داده که عدم همراهی مردم در مواردی که اعتماد نباشد، خسارتآور است.
سلیمی نمین تأکید کرد ما باید انتقاد کنیم، اما بهجای ایجاد شکاف و منازعات داخلی، اقدامهای عملی در مقابله با تحریمها و تقویت مواضع ملی را در پیش گیریم. مهمتر از همه اینکه از ایجاد تفرقه بپرهیزیم و «اتحاد ملی» را مخدوش نسازیم؛ این تکلیف شرعی، ملی و میهنی ماست. شناخت دشمن، قابل بهدستآوردن است، اما هر شناختی هزینهای دارد و باید آن را با درایت، همافزایی و حفظ انسجام ملی کسب کنیم.
نظر شما