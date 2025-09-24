به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد ابراهیمی در نشست خبری دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) که پیش از ظهر چهارشنبه در سالن جلسات دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: فعالیتهای این مرکز حلقه واسط پژوهش دانشگاهی و تولید محصولات فناورانه است و پژوهشهای ما در مرز دانش انجام میشود و دانشمندان دانشگاه موفق به کسب رتبههای جهانی شدهاند و بسیاری از دانشمندان این مجموعه موفق به کسب رتبههای بینالمللی شدهاند و این تحقیقات ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به محصولات دانشبنیان دارند.
رییس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) بیان کرد: مرکز رشد در تربیت نیروهای متخصص و تولید محصولات فناورانه نقش موثری داشته و در حال حاضر حدود ۴۰ واحد فناور زیر نظر این مرکز فعالیت میکنند.
وی افزود: این واحدها تاکنون برای بیش از ۳۰۰ نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی کردهاند و نیروهای انسانی فعال در این واحدها عمدتاً از نخبگان با مدارک کارشناسی ارشد و بالاتر هستند.
این مسئول تاکید کرد: حوزههای فعالیت این واحدهای فناور بسیار متنوعاست و شامل صنایع و تجهیزات صنعتی پیشرفته، هوشمندسازی فرآیندها، مدیریت پسماند، کشاورزی و آبیاری، موزه کانیهای معدنی، صنایع ریلی و جادهای، حوزههای دفاعی و نظامی، و همچنین صنایع شیمیایی و قضائی میشود.
وی ضمن اشاره به ساختار حقوقی مستقل این واحدها عنوان کرد: هر واحد دارای هیئتمدیره و مدیرعامل اختصاصی است و دانشگاه از طریق قراردادها و تفاهمنامهها، امکاناتی نظیر دسترسی به اساتید و دانشجویان نخبه، بهرهبرداری از آزمایشگاهها و کارگاههای مجهز، و دریافت مشاورههای تخصصی در حوزههای مالیاتی، بازرگانی و دانشبنیان را در اختیارشان قرار میدهد.
وی ادامه داد: در دو سال گذشته، مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) موفق به تولید ۲۲ محصول تحریمشکن شده است و این دستاوردها نشان میدهد که این مرکز نقش مؤثری در پیوند میان پژوهشهای دانشگاهی و تولیدات فناورانه دارد.
این مسئول تصریح کرد: در بخش محصولات تحریمشکن، این تولیدات در حوزههایی چون ابزار دقیق، صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی، نیروگاههای حرارتی، تجهیزات آزمایشگاهی و صنایع پیشرفته کاربرد دارند که یکی از نمونههای موفق، ساخت دستگاه X-Ray بستهبندی مواد غذایی برای یک شرکت داخلی است؛ دستگاهی که پیش از این نمونه داخلی نداشت و واردات آن نیز با محدودیت مواجه بود.
وی افزود: ۱۰ هسته فناور دانشجویی در زمینههای رباتیک، الکترونیک، خودروهای برقی و کامپیوتر راهاندازی شده است و این هستهها بستری برای فعالیتهای گروهی، اجرای پروژههای علمی و فناورانه و حضور در رقابتهای ملی و بینالمللی فراهم کردهاند که از جمله موفقیتهای این بخش، کسب مقام دوم در مسابقات ملی روبوکاپ آزاد ایران توسط دانشجویان دانشگاه در دو سال اخیر است.
وی در پایان با اشاره به ظرفیت بالای توسعه مرکز رشد گفت: با تداوم حمایتها، طی یک تا دو سال آینده ظرفیت این مرکز حداقل دو برابر شود و زمینه برای استقرار و تجاریسازی ایدههای فناورانه بیشتری فراهم خواهد شد.
