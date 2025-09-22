تسلیت مشاور و دستیار رهبری به حداد عادل

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پیامی درگذشت والده غلامعلی حداد عادل را تسلیت گفت.

متن پیام عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم



«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»



جناب آقای دکتر غلامعلی حدادعادل



خبر درگذشت بانوی پرهیزگار و ام‌الشهید، والده مکرمه تان مرحومه حاجیه خانم فاطمه مصدقی موجب تأثر و تأسف عمیق گردید.



آن بانوی مومنه و فداکار، تجسمی والا از زنان دیندار این سرزمین است که با ایمانی خلل‌ناپذیر و عشقی بی‌پایان به ایران اسلامی، فرزند شهید خویش را در مسیر سربلندی، عزت و آزادی این مرز و بوم تقدیم نمود.

ایشان در طول عمر پربرکت خود، فرزندانی دانشمند و خدمتگزار در مسیر انقلاب اسلامی تربیت کرده و همواره با اخلاص و فروتنی در مسیر رضای الهی گام برداشتند که بی‌تردید، خدمات آن مرحومه در انجام امور خیریه، موجب بهره‌مندی از رحمت واسعه الهی و ارتقای درجات معنوی ایشان خواهد شد.

اینجانب ضمن ابراز همدردی و تسلیت به جنابعالی، خاندان معزز و دیگر بستگان، از درگاه حضرت احدیت برای آن فقیده سعیده، رحمت واسعه و برای شما و بازماندگان صبر جمیل مسالت دارم.



محمد مخبر

