پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت مادر حدادعادل

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در پیامی با ابراز تأثر از درگذشت والده گرامی غلامعلی حدادعادل، این ضایعه را به وی تسلیت گفت و برای آن بانوی مؤمنه و امالشهید علو درجات و رحمت الهی مسئلت کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و انا الیه راجعون
جنابآقای دکتر غلامعلی حدادعادل
درگذشت بانوی پرهیزگار و مؤمنه، امالشهید گرانقدر، والده مکرمهتان حاجیه خانم فاطمه مصدقی موجب تأسف و تأثر گردید.
این مادر بزرگوار و با ایمان که در دامان پر مهر خویش فرزندانی متعهد، مؤمن و خدمتگزار در مسیر انقلاب و نظام را تربیت و تقدیم آرمانهای ارزشمند جمهوری اسلامی داشتند، نمونهای ارزشمند از صبر و ایثار بودند که در طول عمر خویش همواره در ترویج شعائر دینی، انجام امور خیریه و عامالمنفعه و کمک به نیازمندان و رفع مشکلات آنان پیشقدم و پرتلاش بودند که بهعنوان ذخیره صالحه برای ایشان باقی خواهد ماند.
با عرض تسلیت و تعزیت به جنابعالی، خاندان مکرم و سایر وابستگان، برای آن فقیده سعیده که اینک پس از سالها دوری و فراق به فرزند شهیدش پیوست، علو درجات و همنشینی با اولیاء الله و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی
نظر شما