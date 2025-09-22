به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به قهرمانی تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد کشورمان در مسابقات جهانی نوشت: «خداقوت به پهلوانان کشتی

پشتکار، صلابت و تعهد به ایران رمز موفقیت‌های اخیر جوانان نخبه‌ی علمی و ورزشی کشور است. ایرانیان، میدان‌داری و پیروزی را به خوبی می‌دانند.»