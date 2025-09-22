دریافت 6 MB
۱ مهر ۱۴۰۴، ۳:۱۴

جام قهرمانی جهان کشتی فرنگی به ایران آمد

جام قهرمانی کشتی فرنگی شامگاه 31 شهریور در دست قهرمانان افتخار آفرین به ایران رسید.

