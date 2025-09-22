دریافت 6 MB کد خبر 6598590 https://mehrnews.com/x396h7 ۱ مهر ۱۴۰۴، ۳:۱۴ کد خبر 6598590 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱ مهر ۱۴۰۴، ۳:۱۴ جام قهرمانی جهان کشتی فرنگی به ایران آمد جام قهرمانی کشتی فرنگی شامگاه 31 شهریور در دست قهرمانان افتخار آفرین به ایران رسید. کپی شد مطالب مرتبط واکنش غلامرضا فرخی به استقبال مردم در فرودگاه امام خمینی(ره) استقبال پرشور از تیم ملی کشتی فرنگی پس از قهرمانی در جهان هادی عامل:برنامه ریزی کرده بودند که ما همه مدال ها را نگیریم پیام احمدی: شرمنده مردمم که رنگ مدالم طلا نشد استقبال بی نظیر مردم از قهرمانان کشتی فرنگی ایران روایت مادر هادی ساروی از سختیهای قهرمان جهان جشن قهرمانی کشتی در استادیوم آزادی برگزار خواهد شد پیام یک بانوی بختیاری به علیرضا مهمدی برچسبها کشتی فرنگی فدراسیون کشتی تیم ملی کشتی فرنگی مسابقات قهرمانی جهان محمدهادی ساروی حسن رنگرز دانیال سهرابی علیرضا دبیر غلامرضا فرخی سعید اسماعیلی امین میرزازاده علیرضا مهمدی پیام احمدی
