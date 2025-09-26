رنگرز: موج مثبت کشتی آزاد مسیر موفقیت فرنگی را هم هموار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی درباره عملکرد شاگردانش در رقابت‌های قهرمانی جهان گفت: با توجه به پوست‌اندازی که در تیم ملی داشتیم خیلی امیدوار به کسب این قهرمانی نبودیم، اما خوشبختانه خودباوری و موج مثبتی که تیم کشتی آزاد ایجاد کرد باعث شد کشتی فرنگی هم موفق شود. کاری که دبیر برای کشتی انجام داد واقعاً جای تقدیر دارد؛ البته از نظر زیرساخت، تجهیزات و اعزام‌های فدراسیون، کسب این نتایج دور از انتظار نیست.

وی افزود: در کشتی فرنگی یک عزیز بزرگواری به نام محمد بنا داریم. از روزی که به عنوان سرمربی آمدم از خدا خواستم مرا یاری کند تا بتوانم این امانت ارزشمند را که از بنا تحویل گرفتم را به درستی پیش ببرم و تحویل دهم. در رقابت‌های جهانی میانگین سنی تیم بسیار جوان بود و چند کشتی‌گیر ما نخستین تجربه جهانی خود را پشت سر گذاشتند. احمدی‌وفا اولین حضور جدی خود در عرصه جهانی را تجربه کرد و به آینده او امیدواریم. کشتکار نیز یک برنز ارزشمند کسب کرد.

رنگرز ادامه داد: بار روانی روی سعید اسماعیلی زیاد بود. دانیال سهرابی انصافاً مظلوم واقع شد؛ تمام صورتش بخیه خورد و به نظرم با غفلت داوری مدال طلای او از دست رفت. مدال‌های سهرابی و مهمدی به اندازه طلا ارزش دارند و دوست داریم واقعاً به همین شکل محاسبه شوند. دولت باید پای کار بیاید تا بتوانیم کرسی‌های مؤثر در اتحادیه جهانی کشتی را به دست آوریم چرا که در کشتی همه اتفاقات فقط روی تشک رخ نمی‌دهد.

وی تصریح کرد: ساروی با شایستگی ششمین مدالش را کسب کرد و امین میرزا زاده هم چهارمین مدال خود را به رنگ طلا به دست آورد. خوشحالیم که در سنگین‌وزن چه در آزاد و چه در فرنگی شرایط خوبی داریم.