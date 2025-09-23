به گزارش خبرنگار مهر، ستاد ویژه استقبال از مهر صبح امروز برگزار شد و ترافیک لحظهای مورد رصد و ارزیابی قرار گرفت.
در این جلسه اکبر اختیاری مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران نیز به وضعیت ترافیکی پایتخت در ابتدای سال تحصیلی گذشته پرداخت و گفت: امیدوارم که با توجه به تجربیات سال گذشته، ترافیک پایتخت در مهرماه جاری به شکل بهتری کنترل بشود.
وی ادامه داد: در کل سال تحصیلی گذشته مناطق ۳ و ۱۰ وضعیت ترافیکی پر ازدحامی داشتند و طبیعتاً انتخاب این مناطق برای بررسی شرایط معابر، کار درستی بوده است.
در ادامه این جلسه پوریا علیمردانی رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری تهران نیز خاطرنشان کرد: پیش بینی این است که یکی دو هفته اول فشار ترافیکی در محدودههای آموزشی تهران کمتر باشد. طبق مصوبات شورای ترافیکی، ساعات ترافیکی بررسی شد و فرصت ۲۰ روزه تردد در محدوده آلودگی هوا لغو شد.
ورود ۲۰۱ اتوبوس برقی و اورهال ۱۳۰ اتوبوس دوکابین به ناوگان تهران
احمد قیومی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز با بیان اینکه این اتفاق که بتوانیم مردم را راغب به استفاده از ناوگان کنیم امسال رخ داده، تصریح کرد: اخیراً ۲۰۱ دستگاه اتوبوس دیگر به ناوگان اتوبوس برقی اضافه شد. در خصوص اورهال دستگاههای دو کابین در یک سال اخیر ۱۳۰ دستگاه به طور خاص امروز به مجموعه اتوبوسرانی و خطوط تندرو اضافه میشود. اینها به جز اتوبوسهای تک کابینی است که در یک سال اخیر نوسازی شده است.
وی ادامه داد: دانشگاهها و مراکز تحصیلی که نیاز به سرویس دهی بیشتر اتوبوسرانی داشتند شناسایی شده اند و مجموع این فعالیتها در این مدت امیدواریم منجر به خدمت رسانی بهتر نسبت به سال قبل بشود.
خدمات سرویس مدارس دانشآموزان استثنایی رایگان ارائه میشود
همچنین شادی مالکی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران، با اشاره به اقدامات اخیر این سازمان گفت: یکی از مهمترین برنامههای تاکسیرانی در سال جاری موضوع ساماندهی سرویس مدارس است.
به گفته وی، تاکنون ۲۲ هزار دانشآموز در سامانه سرویس مدارس ثبتنام کردهاند.
مالکی افزود: امروز سرویس مدارس ویژه دانشآموزان استثنایی بهطور کامل فراهم شده و تمام خدمات برای این گروه از دانشآموزان به صورت رایگان ارائه میشود. در مدارس عادی نیز تمامی درخواستها از طریق سامانه سپند انجام شده است.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران تأکید کرد: تمام خودروهای سرویس مدارس به برچسب ویژه سرویس مدرسه مجهز شدهاند و با خودروهای غیرمجاز که در این بخش فعالیت کنند، برخورد قانونی خواهد شد.
وی همچنین از افزایش ناوگان تاکسیهای خطی خبر داد و گفت: در حال حاضر بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش تاکسیهای خطی را شاهد هستیم که این موضوع نقش مؤثری در روانسازی جابهجایی مسافران در سطح شهر خواهد داشت.
استفاده رایگان دانشآموزان در هفته اول مهر
همچنین مسعود لطفی، مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه، با اشاره به اقدامات این شرکت همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید گفت: مهمترین تجهیزات ما در ایستگاهها پلههای برقی هستند که در حال حاضر تنها سه دستگاه از آنها متوقف است و سایر پلههای برقی فعال و در حال خدمترسانی به شهروندان هستند.
وی ادامه داد: برای هفت روز نخست مهرماه، استفاده دانشآموزان از مترو بهصورت رایگان خواهد بود و مسیر اختصاصی برای تردد آنها در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران همچنین از یک خبر مهم دیگر خبر داد و گفت: اولین رام قطار جدید آماده بهرهبرداری است و در حال حاضر منتظر دستور معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران هستیم تا از این قطار استفاده و آن را وارد چرخه خدمترسانی کنیم.
کنترل مضاعف ایمنی سرویس مدارس
همچنین سیدمهدی میرزایی قمی مدیرعامل ستاد معاینه فنی هم با بیان اینکه یکی از شاخصههای ایمنی دانش آموزان معاینه فنی سرویسهای مدارس است، گفت: ۴ خط بدون نوبت پذیرای سرویسهای مدارس بودند. برای اولین بار بر اساس مصوبه سال ۹۷ در راستای برنامه عملیاتی ایمنی دانش آموزان، ۲۰ فاکتور به عنوان کنترلهای مضاعف در مراکز معاینه فنی انجام شد. این کنترلهای مضاعف بدون هزینه اضافی انجام میگیرد.
وی عنوان کرد: برای اولین بار سرویس مدارس با طرح مشترک با پلیس در پایانههای تاکسیرانی یا به صورت رندوم به لحاظ معاینه فنی بررسی شدند. از این جهت که رانندگان بدانند که ایمنی سرویسهای مدارس بسیار حساس و پر اهمیت است.
پایانههای مسافری تهران برای سفرهای مهرماه آماده شدند
همچنین حمیدرضا رحمانی مدیرعامل سازمان پایانهها و پارک سوارهای شهرداری تهران نیز به بیان موقعیت این سازمان در ابتدای مهرماه پرداخت و گفت: باتوجه به اینکه بیشترین تقاضای سفر در ابتدای مهرماه دانشجویی است تمهیدات لازم آن بررسی شد. در حوزه نگهداشت پایانهها، تجهیزات ترافیکی، روکش آسفالت و … بررسیها انجام و پایانهها برای سفرهای مهرماه آماده شده اند.
وی اظهار کرد: پایانهها آماده خدمت رسانی هستند. ممنوعیت تردد ناوگان باری نیز مانند سنوات گذشته انجام شد.
شناورسازی ساعتها بهعنوان استراتژی در نیمه دوم سال بررسی شد
فاطمه کریمی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران به تشریح وضعیت کنونی تکالیف این شرکت پرداخت و گفت: ضمن اجرای تمام این تکالیف، موضوعی مطرح شد که آیا شناورسازی به عنوان استراتژی چقدر میتواند در ابتدای نیمه دوم سال کمک کند. بنابراین مطالعه عمیقی به لحاظ حجم و طول انجام گرفت.
