زنگ یک مدرسه توسط فرمانده انتظامی تهران بزرگ به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین نواختن زنگ مهر با حضور سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در یکی از مدارس تهران برگزار شد.
در این مدرسه فرزند شهید شهید سرتیپ دوم اصغر شامی که در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به مقر پلیس پایتخت به شهادت رسید حضور دارد.
سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به سالروز آغاز جنگ تحمیلی گفت: در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، صدام به نمایندگی از قدرتهای استکباری به ایران حمله کرد و جنگی هشتساله را رقم زد؛ جنگی که سرانجام با پایداری و ایثار ملت ایران و به قیمت خون ۲۱۳ شهید به پیروزی انجامید و حتی ذرهای از خاک کشور به دست دشمن نیفتاد.
وی ادامه داد: در جریان نبردی ۱۲ روزه، رژیم صهیونیستی با حملات ناجوانمردانه شماری از فرماندهان و دانشمندان کشورمان را به شهادت رساند، اما در کوتاهترین زمان نیروهای جایگزین معرفی شدند و مسیر مقاومت ادامه یافت.
فرمانده انتظامی پایتخت با اشاره به پاسخهای ایران به این حملات خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۵۰ هزار شکایت برای مطالبه خسارت از دولت اسرائیل به ثبت رسیده که خود گویای تأثیرگذاری اقدامات جمهوری اسلامی است.
وی یادآور شد: در روز سوم این حملات، ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ هدف دو موشک دشمن قرار گرفت و ۱۷ تن از مأموران پلیس به شهادت رسیدند که در میان آنان، سردار اصغر شامی نیز حضور داشت.
سردار محمدیان افزود: امروز فرزند آن شهید والامقام توسط مأموران پلیس تا مدرسه همراهی شد تا به او اطمینان داده شود که خانواده بزرگ نیروی انتظامی و کادر آموزشی مدرسه در کنار او هستند و اجازه نمیدهند جای خالی پدر شهیدش باعث احساس تنهایی شود.
