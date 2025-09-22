به گزارش خبرنگار مهر، جلال صبا بعد از دوشنبه در نشست خبری بزرگداشت پنجاهمین سال تأسیس دانشگاه زنجان اظهار کرد: این دانشگاه در سال ۱۳۵۴ با عنوان «مؤسسه آموزش عالی کشاورزی و علوم دامی» بنیانگذاری شد و طی سالهای بعد با ایجاد دانشکدههای مهندسی، علوم و علوم انسانی به دانشگاه جامع زنجان ارتقا یافت. اکنون دانشگاه در زمینی به وسعت ۳۸۱ هکتار و با بیش از ۱۹۰ هزار مترمربع فضای آموزشی و فرهنگی، بزرگترین دانشگاه استان از نظر مساحت محسوب میشود.
وی با اشاره به ظرفیت آموزشی دانشگاه گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ هزار دانشجو در ۱۸۰ رشته و گرایش در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل میکنند. همچنین ۴۱۷ عضو هیئت علمی و ۳۲۴ نیروی اداری و پشتیبانی، امور آموزشی و اجرایی دانشگاه را برعهده دارند.
صبا افزود: دانشگاه زنجان دارای ۱۶ بلوک خوابگاهی با ظرفیت ۴۶۰۰ نفر است و امکانات رفاهی، ورزشی، درمانی و مشاورهای متنوعی را برای دانشجویان فراهم کرده است. در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز ۴۶ انجمن علمی، ۱۹ نشریه و سه تشکل سیاسی فعال هستند و سالانه بیش از ۱۵۰۰ برنامه فرهنگی، علمی و هنری برگزار میشود.
رئیس دانشگاه زنجان با اشاره به دستاوردهای علمی این دانشگاه گفت: تاکنون بیش از ۱۵ هزار مقاله علمی منتشر شده که نیمی از آنها در مجلات معتبر بینالمللی بوده است. همچنین ۳۰ اختراع ثبت شده، ۱۴ مجله علمی فعال و برگزاری ۶۷ همایش ملی بخشی از افتخارات دانشگاه به شمار میرود. هماکنون ۹۰ طرح پژوهشی با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان در حال اجراست و چهار نفر از اعضای هیئت علمی در جمع یک درصد دانشمندان پر استناد جهان و هشت نفر دیگر در جمع دو درصد پر استناد قرار دارند.
صبا با اشاره به فعالیتهای فناورانه دانشگاه خاطرنشان کرد: مرکز رشد و نوآوری که از سال ۱۳۸۲ راهاندازی شده، تاکنون از بیش از ۲۳۰ شرکت فناور و دانشبنیان حمایت کرده است. همچنین پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی، مرکز تحقیقات توسعه پایدار، باغ گیاهان دارویی و آزمایشگاه مرکزی با تجهیزات پیشرفته از دیگر ظرفیتهای پژوهشی و تخصصی دانشگاه به شمار میروند.
رئیس دانشگاه زنجان گفت: این دانشگاه با تکیه بر ظرفیت علمی و فناورانه خود، در مسیر توسعه پایدار، حل مسائل کلان استان و کشور و ارتقای جایگاه در سطح ملی و بینالمللی گام برمیدارد.
صبا افزود: دانشگاه زنجان با برخورداری از زمینهای زراعی و مزارع تحقیقاتی (حدود ۱۷۰ هکتار) و تأسیس واحدهای دامداری، گلخانههای تحقیقاتی و ایستگاه هواشناسی کشاورزی، در زمینه آموزش عملی، تحقیق و تولید محصولات کشاورزی فعالیت چشمگیری دارد.
وی همچنین به طرحهای مدیریت محیطزیست و زیرساختهای پایدار دانشگاه اشاره و تصریح کرد که دانشگاه در زمینه صرفهجویی آب، تصفیه و بازچرخانی فاضلاب و مدیریت پسماند اقدامات کاربردی داشته است.
صبا گفت: دانشگاه زنجان پس از نیم قرن تلاش مستمر، اکنون در آستانه ورود به نسل چهارم دانشگاهها قرار دارد؛ نسلی که علاوه بر آموزش و پژوهش، براثرگذاری اجتماعی، توسعه پایدار و پاسخگویی به نیازهای منطقهای و ملی متمرکز است. هدف ما ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش، تقویت زیستبوم نوآوری و ایفای نقش فعال در حل مسائل کلان استان و کشور است.
