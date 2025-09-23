  1. جامعه
۱ مهر ۱۴۰۴، ۷:۰۰

افزایش مسافران حمل و نقل عمومی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید

مسافران حمل و نقل عمومی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید امروز افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسافران حمل و نقل عمومی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید صبح امروز افزایش یافت.

میزان ترددها با مترو، اتوبوس و تاکسی نسبت به روزهای قبل بیشتر بود که افزایش نرخ سرویس مدارس یکی از عوامل تأثیر گذار در این زمینه بوده است.

شرکت بهره‌برداری مترو تهران پیش از این اعلام کرده بود: مترو برای دانشجویان و دانش آموزان اول مهر رایگان است.

همچنین از امروز سه‌شنبه یکم مهرماه، فعالیت مترو تهران در تمامی خطوط هفت‌گانه از ساعت ۵:۳۰ بامداد آغاز شد و حرکت آخرین قطارها از مبادی خطوط رأس ساعت ۲۲ خواهد بود.

وی بیان کرد: سرویس‌دهی در خطوط حومه‌ای پرند و هشتگرد طبق برنامه زمان‌بندی قبلی و بدون تغییر ادامه دارد.

همچنین پلیس راهور پیش بینی کرده بود همزمان با آغاز سال تحصیلی، ترافیک شهری تا ۳۰ درصد افزایش یابد. به همین منظور جهت ارتقای ایمنی تردد دانش‌آموزان و تأمین نظم و آرامش در آغاز سال تحصیلی، پلیس راهور طرح ویژه ترافیکی در سراسر کشور اجرا کرده است.

فائزه نجارزادگان

