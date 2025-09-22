به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمصطفی عرفانیان معاون فنی و عمران شهرداری منطقه ۱۲ تهران، از مراحل پایانی و اتمام پروژه عمرانی گسترده ساماندهی انهار و مرمت پیاده‌روهای خیابان مولوی مرکزی، یکی از حیاتی‌ترین و پرترددترین محورهای مرکزی پایتخت، خبرداد.

معاون فنی و عمران منطقه ۱۲ تهران در تشریح جزئیات این پروژه کلان، ابتدا به ریشه‌یابی مشکلات این محور پرداخت و گفت: متأسفانه در زمان احداث خط ۷ مترو و به دلیل فعالیت دستگاه حفار TBM، فرونشست‌های قابل توجهی در محور مولوی اتفاق افتاد. این فرونشست‌ها از یک سو باعث مسدود شدن کانال‌های آب‌های سطحی و به هم خوردن مسیر هدایت آب و از سوی دیگر موجب اختلال در شیب صحیح انهار شد. بنابراین بروز این مشکلات، ضرورت اجرای یک پروژه اساسی عمرانی برای ساماندهی وضعیت آبراهه‌ها و معابر را بیش از پیش آشکار کرد.

عرفانیان ضمن اشاره به روند اجرایی پروژه، افزود: با توجه به بروز این مسائل، از حدود سال ۱۴۰۱ کار ساماندهی انهار در ضلع شمالی خیابان مولوی که هدایت کننده آب‌های سطحی بخشی از بازار بزرگ تهران نیز هست، آغاز و این فاز در سال ۱۴۰۳ به اتمام رسید. اما پروژه به همین جا ختم نشد.

وی تصریح کرد: از سال ۱۴۰۳، ساماندهی انهار در ضلع جنوبی این محور نیز در دستور کار قرار گرفت که در دو بخش «تبدیل به کانیو» و «بازسازی و اصلاح شیب» انجام شد و به صورت همزمان و به دلیل خرابی‌های گسترده، پیاده‌روهای این محور نیز به طور کامل مرمت و بازسازی شد که این عملیات تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۴ به پایان رسید.

معاون فنی و عمران منطقه ۱۲ در ادامه به اقدامات انجام شده برای بخش سواره‌رو نیز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: ضمناً بهسازی سواره‌رو نیز با عملیات تراش و روکش «خط آزاد» و «لاین ویژه» در دست اجراست که طبق برنامه‌ریزی، دو بخش ابتدایی و انتهایی این محور مهم تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۴ تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید.

شایان ذکر است؛ اکنون با پایان یافتن مراحل اصلی این پروژه، خیابان مولوی که سال‌ها با معضل آب‌گرفتگی، فرونشست و پیاده‌روهای ناامن دست و پنجه نرم می‌کرد، ظاهری کاملاً جدید و ایمن‌تر به خود گرفته است. این پروژه عمرانی باعث ارتقای ایمنی و بهبود تردد عابران پیاده و خودروها شده و نقش بسزایی در ساماندهی آب‌های سطحی یکی از نقاط مهم تهران ایفا خواهد کرد.