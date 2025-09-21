به گزارش خبرگزاری مهر، جبار علی ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن کشور در هفتاد و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم که با حضور استاندار، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، معاون دادستان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از فعالان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم تشکیل شد با بیان اینکه تغییر رویکرد از حمل جاده‌ای به حمل‌ونقل ریلی یکی از محورهای مهم در اقتصاد حمل‌ونقل جهانی است، اظهار کرد: راه‌آهن تنها مدل حمل‌ونقلی است که برای جابه‌جایی بار انبوه طراحی شده و تجربه کشورهای پیشرو مانند روسیه نشان می‌دهد که جابه‌جایی بیش از ۹۰ درصد بار از طریق ریل مزیت‌های اقتصادی، امنیتی و زمانی قابل توجهی دارد، حال آنکه در ایران این نسبت معکوس است و تنها حدود ۱۰ درصد بار از طریق شبکه ریلی جابه‌جا می‌شود.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن کشور با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های موجود حمل‌ونقل ریلی در استان، گفت: ایجاد شرکت حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای بر اساس مصوبه هیأت دولت، سال‌ها پیش تصویب و امسال وارد فاز اجرایی می‌شود و پنج کلانشهر تهران، شیراز، تبریز، اهواز و قم به‌عنوان شهرهای اولویت‌دار این طرح انتخاب شده‌اند.

وی با اشاره به تفاوت چشمگیر مصرف سوخت در حمل ریلی و جاده‌ای، افزود: جابه‌جایی یک تن کالا از طریق جاده شش برابر بیش از حمل ریلی سوخت مصرف می‌کند و این موضوع تا زمانی که یارانه سوخت به شکل فعلی تداوم داشته باشد، جایگاه واقعی حمل‌ونقل ریلی را پنهان نگاه می‌دارد؛ اما به محض اصلاح این سیاست، توجیه اقتصادی ریل آشکار خواهد شد.

جبارعلی ذاکری با توضیح تأثیر مستقیم توسعه ریل در کاهش هزینه‌های ملی و بهبود ایمنی جاده‌ها خاطرنشان کرد: سالانه حدود بیست هزار نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند و هرچند هر ساله هزاران نقطه حادثه‌خیز مرتفع می‌شود، اما تا زمانی که بار جاده‌ای کاهش نیابد، آمار تلفات جانی به‌طور معنادار کم نمی‌شود.

وی افزود: جایگزینی حمل ریلی، علاوه بر تأثیر مثبت بر امنیت جاده‌ها، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی را نیز به همراه دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت‌های استان قم در حوزه حمل‌ونقل ریلی گفت: قم به دلیل طراحی ریل‌پایه و برخورداری از بزرگ‌ترین ایستگاه داخل‌شهری، پتانسیل بالایی برای توسعه حمل بار و مسافر دارد و این امکان وجود دارد که ایستگاه‌های دیگر استان نیز به شبکه سراسری متصل شوند.

به گفته او، با سرمایه‌گذاری سه هزار میلیارد تومانی در بخش ریلی استان امروز شاهد بهره‌برداری از یک خط فرعی و امضای تفاهم‌نامه برای خط دیگر هستیم که با پیگیری استانداری و همراهی بخش خصوصی، این روند تداوم خواهد یافت.

ذاکری با اشاره به بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی قم اظهار کرد: آنچه دیدم فراتر از تصورم بود و نشان داد که این استان ظرفیت‌های ارزشمندی در بخش تولید و صادرات دارد که می‌توان با بهره‌گیری از شبکه ریلی موجود، سهم صادرات و درآمد ارزی را افزایش داد.

وی با ابراز تأسف از فرصت‌سوزی سال‌های گذشته در قم، جمع‌آوری خط آهن را که می‌توانست بستری کارآمد برای کاهش گره‌های ترافیکی شهر باشد اشتباهی راهبردی دانست و افزود: بهره‌گیری بهینه از همان مسیر موجود، امکان تردد قطارهای حومه‌ای با ایستگاه‌های کوتاه‌فاصله را فراهم می‌کرد و به‌جای هزینه‌کرد سنگین در پروژه‌های تونل‌محور یا مترو، با صرفه‌جویی چشمگیر می‌توانست پاسخ‌گوی نیازهای حمل‌ونقلی شهر باشد.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن کشور همچنین در خصوص احیای مسیر قدیمی ریلی قم گفت: در صورتی که اسناد و مدارک لازم ارائه شود و بررسی‌های فنی انجام گیرد، این مسیر قابلیت بازگشایی دارد و با ورود استانداری به موضوع، می‌توان جمع‌بندی و اقدام کرد.

وی با یادآوری تأکید رئیس‌جمهور بر توسعه راه‌آهن پرسرعت تهران–قم–اصفهان، تصریح کرد: این پروژه زمانی برای قم سودمند خواهد بود که ارتباط شبکه‌ای آن از طریق ریل به‌صورت پیوسته برقرار شود.