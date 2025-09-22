به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شبکه مترو تهران در ۱۴۰۴ چهرهای بهروزتر پیدا کرده است؛ چند ایستگاه تازه به بهرهبرداری رسیده، مسیرهای حومهای پرتقاضا مثل پرند مستقیمتر به پایتخت وصل شده و چند پروژه توسعهای بزرگ در صف افتتاح قرار دارند. با توجه به این تحولات مسافران با کاهش زمان سفر، انتخابهای بیشتر برای جابهجایی روزانه و توزیع بهتر بار مسافر بین خطوط روبهرو هستند. در ادامه، تازهترین ایستگاههای اضافهشده و پروژههای درحال توسعه را بهعلاوه ساعت کاری فعلی مترو مرور میکنیم تا بتوانید مسیرهای کاری و تفریحیتان را با اطلاعات دقیقتری برنامهریزی کنید.
جدیدترین ایستگاههای اضافهشده
مطابق با آخرین تغییرات در نقشه مترو تهران ۱۴۰۴ چند ایستگاه به بهرهبرداری رسیدهاند. این ایستگاهها معمولاً در خطوط جدیدتر مترو قرار دارند.
میدان خراسان (خط ششم)
ایستگاه میدان خراسان ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ به شبکه افزوده شد؛ این ایستگاه حلقهای مهم در میانه خط شش بهشمار میآید. این ایستگاه با معماری ایرانی اسلامی و قرارگیری در یک گره پرتردد شهری، دسترسی محلههای جنوبشرقی به بدنه اصلی شبکه را کوتاهتر کرده و اتصال سریعتری به کریدور شمالغربی جنوبشرقی به وجود میآورد. با فعال شدن این ایستگاه و وعده تکمیل چند ایستگاه باقیمانده خط شش، پوشش خدمات در نیمه شرقی شهر پیوستهتر میشود.
بهار شیراز (خط ششم)
بهار شیراز ایستگاه دیگری بهشمار میرود که در سالهای اخیر به خطوط متروی تهران اضافه شده است. این ایستگاه در ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ به بهرهبرداری رسید و دسترسی ساکنان پیرامون خیابان شریعتی و محورهای تجاری اطراف را به خط شش سرعت بخشید. این ایستگاه، در کنار افتتاحهای همدوره در بخش شمالی خط شش، به تکمیل پیوستگی این کریدور کمک کرده و انتخابهای تبادلی به سایر خطوط را بیشتر میکند. برای مسافرانی که به مرکز شهر رفتوآمد دارند، بهار شیراز زمان سفر و وابستگی به سفرهای سطحی را کاهش داده است.
پرند (امتداد خط اول)
افتتاح ایستگاه پرند در ۹ آذر ۱۴۰۲، امتداد جنوبی خط یک را تا شهر جدید پرند عملی کرد تا رفتوآمد روزانه کار و تحصیل آسانتر شود. اکنون ساکنان پرند انتخاب مستقیمتری به شبکه درونشهری تهران دارند و وابستگی به خودرو و اتوبوس در این محور کاهش یافته است. این اتصال برای سفرهای مرتبط با فرودگاه امام نیز اهمیت دارد و نقش ستون فقرات ریلی حومه جنوبی را پررنگتر میکند.
خطوط درحال توسعه
بعضی از خطوط متروی تهران همچنان درحال توسعه هستند. این خطوط نقاط مختلف پایتخت را به هم متصل میکند تا شهر زیرزمینی متروی تهران کاملتر از پیش شود.
تکمیل ایستگاههای باقیمانده خط شش
پس از بهرهبرداری از ایستگاه میدان خراسان، تمرکز مدیریت شهری بر آمادهسازی ایستگاههای سرباز، استاد نجاتاللهی و شهدای هفدهم شهریور قرار گرفته است. تکمیل این حلقهها، دسترسی محلههای پرجمعیت به خط شش را بهبود میدهد و پیوستگی شرقی میانی آن را بیشتر میکند. زمانبندیهای اعلامشده از هدفگذاری برای افتتاح در سال ۱۴۰۴ خبر دادهاند.
خط هفت متروی تهران
در خط هفت، تستهای عملیاتی بخشهای پایانی انجام شده و برنامهریزی برای افتتاح ایستگاه ورزشگاه تختی در ماههای آتی اعلام شده است. با اضافهشدن این ایستگاه و تکمیل ورودیهای جدید، اتصال جنوبی خط هفت یکپارچهتر میشود و گزینههای تبادلی برای ساکنان جنوبشرق افزایش پیدا میکند. این تکمیل، ظرفیت جذب مسافر در کریدور شرقی غربی خط هفت را بالا میبرد.
توسعه شرقی خط چهار
شهرداری تهران تفاهم اولیه توسعه شرقی خط چهار را به طول تقریبی ۱۱ کیلومتر با ۱۰ ایستگاه اعلام کرده و از نهاییشدن قرارداد سخن گفته است. این پروژه، شرق تهران را بهتر به شبکه سراسری مترو متصل میکند و وابستگی به اتوبوسهای تندرو و تاکسیهای خطی را کاهش میدهد. برای محدودههای کمبرخوردار از ریل، این توسعه میتواند زمان سفر و هزینههای رفتوآمد روزانه را بهطور محسوسی پایین بیاورد.
خط ۱۰
خط ۱۰ با طول تقریبی ۴۳ تا ۴۷ کیلومتر و بیش از ۳۰ ایستگاه، شمال و شمالغرب تهران را به شرق شهر متصل میکند و در نقاطی مانند تهرانپارس، نوبنیاد، نمایشگاه و منطقه ۲۲ با خطوط موجود تبادل خواهد داشت. گزارشهای رسمی از پیشرفت حفاری و تقسیم پروژه به فازهای شرقی و غربی خبر میدهند؛ بخشی از این خط بهصورت مرحلهای به بهرهبرداری خواهد رسید. اثر آن، تخلیه بار سفر از بزرگراههای شمالی و کوتاهشدن مسیرهای عرضی است.
ساعت کاری مترو
طبق اعلامهای بهروز، شروع سرویس خطوط درونشهری تهران از ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ به این روال است: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۴:۳۰، پنجشنبهها ۵:۳۰ و جمعهها ۶:۰۰ صبح؛ پایان سرویسدهی برنامهای نیز معمولاً ۲۲:۰۰ عنوان میشود. البته درنظر داشته باشید که زمان رسیدن آخرین قطار میتواند دیرتر باشد.
خط پنج (تهران گلشهر) برنامه آغاز رفتوبرگشت ویژه دارد و درباره خطوط حومهای مانند پرند و هشتگرد نیز اطلاعیههای جداگانه منتشر میشود. در مقاطع خاص ممکن است بهطور موقت ساعت آغاز روزانه جابهجا شود؛ پیش از سفر، اطلاعیه روز را بررسی کنید. گاهی در مناسبتهای خاص مذهبی و ملی ساعت کار مترو افزایش مییابد.
ایستگاههای پرازدحام مترو
الگوی ازدحام به تبادلیبودن ایستگاه و موقعیت مرکز شهری آن بستگی دارد. آمار فروردین ۱۴۰۴ نشان میدهد در خط یک، ۱۵ خرداد پرترددترین ایستگاه بوده؛ در خط دو ایستگاه امام خمینی (ره) صدرنشین و در خط چهار تئاتر شهر بیشترین تردد را ثبت کرده است.
در خط سه ایستگاه میدان ولیعصر، در خط پنج ایستگاه گلشهر، در خط شش ایستگاه امام حسین (ع) و در خط هفت ایستگاه میدان صنعت پررفتوآمدترین ایستگاهها گزارش شدهاند. تجربه روزمره نیز تایید میکند ایستگاههای تبادلی مرکزی در ساعات هفت تا هشت صبح و ۱۷ تا ۱۸ عصر بیشترین تراکم را دارند.
