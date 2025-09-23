مشاهده «گربه پالاس» برای نخستین بار در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر گران صبح سه شنبه در گفت و گو با رسانهها بیان کرد: در رویدادی کمسابقه و ارزشمند برای تنوع زیستی خراسان جنوبی، برای نخستین بار یک قلاده گربه پالاس در منطقه حفاظتشده باقران بیرجند مشاهده و از آن عکسبرداری شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیرجند ادامه داد: این مشاهده ارزشمند توسط محیطبانان این منطقه در حین گشتزنی و پایش انجام و به طور مستند تصویربرداری شده است.
وی گربه پالاس را از گونههای نادر و از خانواده گربهسانان کوچک برشمرد و افزود: این حیوان به دلیل رفتار مخفیکارانه و علاقه به زیست در مناطق کوهستانی مرتفع، به ندرت در طبیعت دیده میشود.
گران بیان کرد: گربه پالاس جثهای کمی بزرگتر از گربه خانگی دارد و با موهای بلند و چهرهای پهن، سازگار با زیستگاههای سرد و خشک کوهستانی است که نقش اکولوژیک مهمی در کنترل جمعیت جوندگان ایفا میکند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست بیرجند با بیان اینکه این رویداد را نشانهای از سلامت اکوسیستم و ظرفیت بالای زیستمحیطی منطقه حفاظتشده باقران است، گفت: امید است با تداوم پایش و حفاظت، اطلاعات بیشتری از وضعیت و پراکنش این گونه نادر در استان به دست آید.
