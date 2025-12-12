  1. استانها
گربه پالاس در کوهستان شیرکوه مشاهده شد

یزد_ مأموران حفاظت محیط زیست شهرستان تفت موفق به مشاهده دو قلاده گربه پالاس در پناهگاه حیات وحش شیرکوه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاهده دو قلاده از گربه پالاس، گونه نادر و نماد حیات‌وحش تفت، در پناهگاه شیرکوه نشانه‌ای روشن از سلامت زیستگاه و تداوم حیات این گربه‌سان ارزشمند در یزد است.

این مشاهده و ثبت، دیشب و در حین گشت و پایش شبانه مأموران در محدوده نیر واقع در داخل پناهگاه حیات وحش شیرکوه به ثبت رسید.

مهدی زارع خورمیزی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست تفت اظهار کرد: مشاهده این گونه ارزشمند، نشانه‌ای مهم از سلامت و آرامش نسبی زیستگاه کوهستان شیرکوه است و حضور و تداوم حیات گربه پالاس را در یکی از اصلی‌ترین زیستگاه‌های آن در ایران و استان تأیید می‌کند.

گربه پالاس به طور رسمی نماد حیات وحش شهرستان تفت اعلام شده و حفاظت از آن یک اولویت مهم است.

پالاس با آن خز بسیار متراکم و ظاهر متمایز، یکی از هشت گونه گربه‌سان وحشی ایران و در رده گونه‌های در معرض خطر انقراض قرار دارد.

