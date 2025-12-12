گربه پالاس در کوهستان شیرکوه مشاهده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاهده دو قلاده از گربه پالاس، گونه نادر و نماد حیات‌وحش تفت، در پناهگاه شیرکوه نشانه‌ای روشن از سلامت زیستگاه و تداوم حیات این گربه‌سان ارزشمند در یزد است.

این مشاهده و ثبت، دیشب و در حین گشت و پایش شبانه مأموران در محدوده نیر واقع در داخل پناهگاه حیات وحش شیرکوه به ثبت رسید.

مهدی زارع خورمیزی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست تفت اظهار کرد: مشاهده این گونه ارزشمند، نشانه‌ای مهم از سلامت و آرامش نسبی زیستگاه کوهستان شیرکوه است و حضور و تداوم حیات گربه پالاس را در یکی از اصلی‌ترین زیستگاه‌های آن در ایران و استان تأیید می‌کند.

گربه پالاس به طور رسمی نماد حیات وحش شهرستان تفت اعلام شده و حفاظت از آن یک اولویت مهم است.

پالاس با آن خز بسیار متراکم و ظاهر متمایز، یکی از هشت گونه گربه‌سان وحشی ایران و در رده گونه‌های در معرض خطر انقراض قرار دارد.