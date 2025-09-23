به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ثبت‌نام در سومین جشنواره جایزه ملی جوانی جمعیت که پیش‌تر تا پایان شهریورماه اعلام شده بود، تا دهم مهرماه سال جاری تمدید شد.

بر این اساس، داوطلبان می‌توانند برای ثبت‌نام در سومین جایزه ملی جوانی جمعیت به نشانی اینترنتی www.jayeze.setadjamiat.ir مراجعه کنند.

همچنین برای آگاهی بیشتر، پوستر سومین رویداد و فرم شاخص‌های کلی هفت بخش جایزه، به‌منظور اطلاع‌رسانی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

سومین دوره جشنواره «رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت»، به میزبانی دکتر مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با حضور دکتر مسعود پزشکیان ریاست محترم جمهوری برگزار خواهد شد.