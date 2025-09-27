کنترل تشنج کودکان؛ تغذیه درست گاهی مؤثرتر از دارو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و امور مشتریان سازمان بیمه سلامت ایران، در نخستین کنگره بین‌المللی تغذیه بالینی در طب کودکان که با همکاری این سازمان در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، محمد مهدی ناصحی به عنوان رئیس پنل تغذیه در بیماری‌های اعصاب و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران توضیح داد: امروزه ثابت شده است که برخی رژیم‌های غذایی خاص، به‌ویژه رژیم‌های کتوژنیک و برنامه‌های تغذیه‌ای مبتنی بر تنظیم مواد مغذی، می‌توانند در کنترل تشنج‌های مقاوم به دارو مؤثر باشند.

وی افزود: این رویکردها نباید جایگزین دارو شوند، بلکه در کنار درمان‌های دارویی، نقش مکمل و حمایتی ایفا می‌کنند.

به گفته او، خانواده‌ها باید بدانند که هر لقمه غذایی می‌تواند روند درمان تشنج کودک را تحت تأثیر قرار دهد و کمبود یا مصرف بیش از اندازه برخی مواد غذایی ممکن است تحریک‌پذیری عصبی را افزایش دهد و در مقابل، یک برنامه غذایی متعادل می‌تواند به کاهش حملات تشنجی کمک کند.

رئیس کنگره همچنین هشدار داد: یکی از چالش‌های اصلی، بی‌توجهی به تغذیه در سال‌های حساس رشد است و در حالی که اصلاح رژیم غذایی نه تنها به کنترل بهتر بیماری کمک می‌کند، بلکه کیفیت زندگی و توانایی‌های یادگیری کودکان را نیز بهبود می‌بخشد.

ناصحی در پایان توصیه کرد: والدین کودکان مبتلا به تشنج‌های مکرر یا مقاوم، حتماً با مشاوره متخصصان تغذیه در کنار تیم درمانی همکاری داشته باشند، چرا که تغذیه درست گاهی می‌تواند مؤثرتر از دارو در آرام‌سازی و کنترل علائم باشد.