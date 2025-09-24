  1. استانها
فیلم کوتاه «تاسیان» رتبه دوم جشنواره نسل امید را کسب کرد

قزوین- کارگردان فیلم کوتاه «تاسیان» گفت: این اثر که با محوریت موضوع جوانی جمعیت تولید شده توانست در جشنواره نسل امید رتبه دوم بخش فیلم کوتاه را کسب کند.

مهرداد پارسا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فیلم کوتاه «تاسیان» موفق شد در جشنواره نسل امید، رتبه دوم بخش فیلم کوتاه را به خود اختصاص دهد.

وی افزود: این اثر با محوریت موضوع «جوانی جمعیت»، روایتی انسانی و اجتماعی از چالش‌های یک مادر و دختر در دل یک روستا را به تصویر می‌کشد؛ جایی که باورهای نادرست اهالی، مسیر زندگی آن‌ها را با پیچ‌وخم‌های دشواری همراه می‌کند.

کارگردان فیلم کوتاه «تاسیان» تصریح کرد: نازنین کیوانی و فاطمه شکری از بازیگران اصلی این فیلم هستند که با بازی‌های درخشان خود، توانسته‌اند فضای احساسی و درونی قصه را به‌خوبی منتقل کنند.

وی با بیان اینکه «تاسیان» پیش از این نیز در جشنواره‌های مختلف داخلی و بین‌المللی خوش درخشیده است، تصریح کرد: این فیلم در جشنواره وزارت بهداشت، هنر و سواد سلامت، رتبه سوم را کسب کرد و موفق به دریافت جایزه ویژه جوانی جمعیت و جوایز جشنواره «گام اول» شد.

پارسا اضافه کرد: همچنین در جشنواره‌های معتبر بین‌المللی از جمله ایتالیا، رومانی و سانتافه آمریکا نیز حضور موفقی داشته است.

وی ادامه داد: این اثر سینمایی اکنون از طریق پلتفرم‌های فیلیمو، هاشور و تیوال در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد و مخاطبان می‌توانند آن را به‌صورت آنلاین مشاهده کنند.

کارگردان این اثر هنری با بیان اینکه «تاسیان» تلاش دارد با نگاهی انسانی و اجتماعی، به مسئله جوانی جمعیت و تأثیر باورهای سنتی بر تصمیمات فردی و خانوادگی بپردازد. یادآور شد: امیدوارم این فیلم بتواند سهم کوچکی در گفت‌وگوی فرهنگی پیرامون این موضوع مهم داشته باشد.

