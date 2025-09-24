فیلم کوتاه «تاسیان» رتبه دوم جشنواره نسل امید را کسب کرد

مهرداد پارسا در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فیلم کوتاه «تاسیان» موفق شد در جشنواره نسل امید، رتبه دوم بخش فیلم کوتاه را به خود اختصاص دهد.
وی افزود: این اثر با محوریت موضوع «جوانی جمعیت»، روایتی انسانی و اجتماعی از چالشهای یک مادر و دختر در دل یک روستا را به تصویر میکشد؛ جایی که باورهای نادرست اهالی، مسیر زندگی آنها را با پیچوخمهای دشواری همراه میکند.
کارگردان فیلم کوتاه «تاسیان» تصریح کرد: نازنین کیوانی و فاطمه شکری از بازیگران اصلی این فیلم هستند که با بازیهای درخشان خود، توانستهاند فضای احساسی و درونی قصه را بهخوبی منتقل کنند.
وی با بیان اینکه «تاسیان» پیش از این نیز در جشنوارههای مختلف داخلی و بینالمللی خوش درخشیده است، تصریح کرد: این فیلم در جشنواره وزارت بهداشت، هنر و سواد سلامت، رتبه سوم را کسب کرد و موفق به دریافت جایزه ویژه جوانی جمعیت و جوایز جشنواره «گام اول» شد.
پارسا اضافه کرد: همچنین در جشنوارههای معتبر بینالمللی از جمله ایتالیا، رومانی و سانتافه آمریکا نیز حضور موفقی داشته است.
وی ادامه داد: این اثر سینمایی اکنون از طریق پلتفرمهای فیلیمو، هاشور و تیوال در دسترس علاقهمندان قرار دارد و مخاطبان میتوانند آن را بهصورت آنلاین مشاهده کنند.
کارگردان این اثر هنری با بیان اینکه «تاسیان» تلاش دارد با نگاهی انسانی و اجتماعی، به مسئله جوانی جمعیت و تأثیر باورهای سنتی بر تصمیمات فردی و خانوادگی بپردازد. یادآور شد: امیدوارم این فیلم بتواند سهم کوچکی در گفتوگوی فرهنگی پیرامون این موضوع مهم داشته باشد.
