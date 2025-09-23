دریافت 1 MB کد خبر 6598909 https://mehrnews.com/x396qD ۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰ کد خبر 6598909 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰ لحظه نواختهشدن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید توسط رئیس جمهور رئیسجمهور با حضور در دبستان دخترانه ایثار واقع در منطقه ۵ تهران زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را به صدا در آورد. کپی شد مطالب مرتبط تمدید مهلت ثبتنام در سومین جشنواره جایزه ملی جوانی جمعیت روزنامههای صبح سهشنبه یکم مهر ۱۴۰۴ پزشکیان: در دولت تلاش میکنیم بسترهای رشد دانشآموزان را مهیا کنیم رئیسجمهور زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را به صدا درآورد برچسبها تهران رئیسجمهور مسعود پزشکیان زنگ مهر مدرسه آموزش و پرورش
