۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

لحظه نواخته‌شدن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید توسط رئیس جمهور

رئیس‌جمهور با حضور در دبستان دخترانه ایثار واقع در منطقه ۵ تهران زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را به صدا در آورد.

