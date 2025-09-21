کارت امید مادر؛ نماد حمایت از خانواده و اقدامی عدالت محور

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر ستاد ملی جمعیت در پیامی از تصویب و ابلاغ مصوبه «الزامات و راهکارهای بهبود وضعیت جمعیت کشور و کارت امید مادر» از سوی رئیس‌جمهور قدردانی کرد.

متن پیام مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت، به شرح ذیل است:

با آرزوی سلامتی و طول عمر پر برکت برای حضرتعالی و ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان گرانقدر و رزمندگان دلاور این سرزمین، در آستانه هفته دفاع مقدس، مراتب قدردانی و تشکر صمیمانه خود را بابت تصویب و ابلاغ مصوبه ارزشمند «الزامات و راهکارهای بهبود وضعیت جمعیت کشور و کارت امید مادر، مصوب جلسه ۹۲۰ مورخ ۶ تیر ۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی» ابراز می‌کنم.

این مصوبه که با رویکردی جامع به حمایت از فرزندآوری، ارتقای نرخ باروری، تقویت سرمایه انسانی، مشارکت اجتماعی و پشتیبانی مادی و فرهنگی از خانواده پرداخته است، به ویژه با تمرکز بر دوران حیاتی ۱۰۰۰ روز طلایی نخست زندگی کودک که بارداری و دو سال نخست پس از تولد را در بر می‌گیرد- اقدامی ارزشمند و علمی است. این رویکرد، با توجه ویژه به مادر به عنوان رکن اصلی خانواده و پرورش دهنده فرزند، نه فقط سلامت جسمی و روانی نسل آینده، بلکه بنیان‌های فرهنگی، اخلاقی و هویتی جامعه را نیز تقویت می‌کند.

بند مربوط به «کارت امید مادر»، که حمایت مالی هدفمند و زمان‌بندی شده و خدماتی مدیریت شده را برای مادران باردار و کودکان تا ۲۴ ماهگی را پیش بینی کرده و به تمامی مادران در سراسر کشور بدون محدودیت رتبه تولد فرزند، فرهنگ، قومیت یا محل سکونت تعلق می‌گیرد، اقدامی فراگیر و عدالت محور است که هیچ محدودیتی برای هیچ مادری در هیچ نقطه از ایران عزیز قائل نمی‌شود. این سیاست، با کاهش دغدغه‌های اقتصادی خانواده‌ها، تضمین امنیت تغذیه و تأمین ملزومات اساسی، به شکل مؤثری موجب ارتقای دانش، نگرش و عملکرد مادران خانواده‌ها در موضوعات مهمی همچون تربیت فرزند، بهبود شاخص‌های سلامت و ترویج تغذیه با شیر مادر خواهد شد.

بی تردید، این مصوبه نمادی روشن از توجه جنابعالی به شأن بالای مادر و نقش راهبردی او در رشد همه جانبه فرزند و اعتلای جامعه است. اجرای موفق آن، در کنار پایش مستمر، هماهنگی میانبخشی، محل محوری واقعی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی، می‌تواند علاوه بر بهبود کمی شاخص‌های جمعیتی و کاهش نرخ سالمندی، به افزایش کیفیت نسل آینده کشور در ایمان، علم، اخلاق، مسئولیت پذیری و توان تولید بیانجامد.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه «الزامات و راهکارهای بهبود وضعیت جمعیت کشور» را که در جلسه ۹۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، ابلاغ کرد.

در راستای سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و به منظور حمایت مادی و فرهنگی از خانواده و ارتقای سلامت مادر و کودک؛ تمامی مادران باردار کشور که از یکم فروردین ماه ۱۴۰۵ فرزند خود را به دنیا می‌آورند، مشمول دریافت «کارت امید مادر» خواهند بود، که این کارت به مدت ۲۴ ماه، ماهیانه ۲۰ میلیون ریال شارژ خواهد شد و صرفاً برای تأمین بخشی از هزینه‌های ضروری شامل خوراک، پوشاک و ملزومات کودک اختصاص خواهد یافت.

بر اساس این مصوبه، تمام طرح‌ها و برنامه‌های حوزه جمعیت و خانواده، ترجیحاً با رویکرد محله‌محوری و با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بومی و محلی کشور، از جمله نهادهای مردمی، مساجد، شوراهای اسلامی و گروه‌های داوطلب، طراحی و اجرا می‌شود.