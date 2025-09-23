  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

توقف خاموشی‌ها در تمام کشور از امروز همزمان با شروع مدارس

مدیرعامل توانیر از توقف کامل خاموشی‌های بخش خانگی در سراسر کشور خبر داد و گفت: محدودیت‌های برق صنایع در سراسر کشور از این هفته به‌طور کامل برداشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر اظهار داشت: ما امسال طرح ملی صبا را چهارشنبه با حضور وزیر نیرو شروع می‌کنیم تا از خود دانش‌آموزان برای ترویج اصلاح الگوی مصرف استفاده کنیم و در همین‌جا از دان‌آموزان دعوت می‌کنم در باغ کتاب حضور پیدا کرده و در رویداد آغازین این طرح ملی حضور داشته باشند.

وی افزود: از ابتدای شهریورماه محدودیت‌های بخش خانگی و صنعت و سایر بخش‌ها به تدریج کاهش پیدا کرد و تقریباً می‌توان گفت از نیمه شهریور ماه به این طرف، دیگر خاموشی خانگی نداشتیم.

رجبی مشهدی با بیان اینکه "توقف خاموشی‌های بخش خانگی را از نیمه شهریورماه شاهد بودیم"، گفت: اگر در نیمه دوم شهریور خاموشی در بخش خانگی اتفاق افتاد ناشی از حوادث بوده است.

وی ادامه داد: محدودیت‌های برق صنایع از این هفته به‌طور کامل برداشته شده و الان داریم برق صنایع را به طور کامل و بدون محدودیت در سراسر تأمین می‌کنیم.

مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: از الان برای تأمین برق زمستان و تابستان سال آینده آماده می‌شویم و لازم است برای نیروگاه‌هایی که در نیمه نخست امسال با تمام توان در مدار بهره‌برداری بودند، تعمیرات اساسی و دوره‌ای انجام شود.

فاطمه صفری دهکردی

