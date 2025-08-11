به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل توانیر در گفت و گویی تلویزیونی، با اشاره به تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق برای تأمین برق پایدار در شرایط اوج گرما، گفت: امروز دو واحد مقیاس کوچک به ظرفیت ۵۰ مگاوات در شهرستان‌های پردیس و ری به مدار تولید پیوستند که معادل مصرف چهار کارخانه سیمان بوده و نقش مهمی در پایداری شبکه برق تهران دارد.

آماده‌به‌کاری چهار نیروگاه حرارتی بزرگ

وی افزود: ظرف ۱۰ روز آینده چهار نیروگاه حرارتی بزرگ که مراحل تکمیلی آنها به پایان رسیده، با حداکثر توان وارد مدار می‌شوند و حدود هزار مگاوات به ظرفیت تولید کشور اضافه خواهند کرد.

توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر

مدیرعامل توانیر اعلام کرد: تا پایان مردادماه، ۲۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نیز به شبکه سراسری متصل خواهد شد. همچنین استفاده از مبدل‌های خورشیدی ترکیبی و ذخیره‌سازهای انرژی برای مشترکان حساس مجاز و مورد استقبال این شرکت است.

وی خاطرنشان کرد که استانداردهای این تجهیزات تدوین شده و متقاضیان می‌توانند با نصب آنها در مواقع قطع برق، نیاز خود را تأمین کنند.

توضیح درباره خاموشی‌های اخیر

رجبی مشهدی با پوزش از مردم به‌دلیل خاموشی‌های اخیر، توضیح داد: برنامه مدیریت مصرف در بخش خانگی معمولاً شامل دو ساعت خاموشی است، اما افزایش دما و استفاده بیشتر از وسایل سرمایشی موجب شده در برخی مناطق این زمان افزایش یابد.

وی تأکید کرد که خرابی تجهیزات تحت فشار گرما نیز می‌تواند منجر به خاموشی‌های خارج از برنامه شود، اما گروه‌های عملیاتی به‌صورت شبانه‌روزی برای رفع سریع مشکلات در آماده‌باش هستند.