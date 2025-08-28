شب گذشته تنها چهار هزار مگاوات نیروگاه های برقابی در مدار بود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رجبی مشهدی در آئین بهره برداری از پروژههای مهم صنعت برق در جمع خبرنگاران در رابطه با یکسان نبودن خاموشیهای تابستان گفت: خاموشیها یی که بخشهای مختلف و با ساعتهای متفاوت است و خاموشیهایی که اتفاق میافتد بر اساس کمبود و ناترازی است به همین جهت خاموشیها به صورت برنامه ریزی شده و به صورت عادلانه انجام میشود.
وی در این زمینه ادامه داد: مناطق حساس در الویت قرار دارند به عنوان مثال مراکز درمانی و مراکز امنیتی را نمیتوان محدودیتی مانند سایر مناطق اعمال کرد و به فیدر هایی متصل هستند که محدودیت کمتری دارند.
مدیر عامل توانیر ادامه داد: در مناطق گرمسیر میزان خاموشیها کمتر وجود دارد و قطعاً باید با مناطق عادی که هوا خنک و تاب آوری مردم بیشتر است.
رجبی مشهدی اضافه کرد: روز گذشته کمتر از هزار مگاوات از ۱۲ هزارمگاوات ظرفیت برق آبیها را در مدار داشتیم و شب گذشته نیز حدود چهار هزار مگاوات در مدار بود.
رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: امسال برای نخستین بار رشد اوج بار نه تنها افزایش نداشت بلکه ۳ درصد هم کمتر شد و ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات کمتر از سال گذشته بوده است.
وی افزود: این افتخاری برای کشور است و ناشی از برخورد جدی با رمز ارزهای غیر مجاز و هوشمند سازی شبکه و برنامههای مدیریت مصرف است.
مدیرعامل شرکت توانیر افزود: با بهینه شدن وسایل برقی و کولرهای گازی مصرف بازهم کاهش خواهد داشت.
رجبی مشهدی در پاسخ به پرسشی مبنی بر میزان صادرات برق گفت: میزان صادرات تقریباً صفر شده تا برق مورد نیاز داخل تأمین شود.
وی درباره میزان تولید برق نیروگاههای برق آبی ادامه داد: اکنون تولید برق آبیها کمترین میزان است؛ این تولید در شهریور ۳۰ هزارمگاوات است در حالی که در مردادماه ۹۵ هزار مگاوات بود.
مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: در واقع در شهریورماه امکان تولید برق آبیها یک سوم مردادماه است که این امر ناشی از خشکسالی است زیرا سدها ببه تدریج آب از دست میدهند تولید برق آنها نیز کاهش مییابد.
وی ادامه داد: اکنون تولید برق از نیروگاههای کارون سه و چهار را از دست دادهایم که همین امر بر ناترازی ها اثرگذار است.
