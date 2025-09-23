رویکرد و اولویت اول گمرک حمایت از تولید است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران در نشست با مسئولان مجتمع صنعتی ماموت در محل این مجتمع افزود: گمرک ایران در قالب طرح فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی، تسهیلات متنوع و متعددی را به تولیدکنندگان با هدف کاهش هزینه تولید و تأمین به موقع مواد اولیه واحدهای تولیدی در نظر گرفته است.

عسگری اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۸۰۰ شرکت تولیدی، دانش‌بنیان و بازرگانی از تسهیلات ویژه گمرک در قالب طرح فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی بهره‌مند هستند.

رئیس کل گمرک ایران همچنین در این نشست گفت: مدیران گمرکات اجرایی در بازدید از واحدهای تولیدی استان ضمن تشریح تسهیلات گمرکی در نظر گرفته‌شده برای تولیدکنندگان، همواره در راستای کمک به واحدهای تولیدی و رونق تولید گام بردارند.

بر اساس این گزارش، در این نشست همچنین، علی‌اکبر شامانی معاون امور گمرکی گمرک ایران، لیلی اورنگی مدیر کل دفتر صادرات، عبدالرضا غلامی مدیرکل دفتر تعرفه، عبدالمجید دهقانیان مدیر کل دفتر ارزش، محمدعلی بهپوری مدیر کل دفتر واردات و سعید نادری مدیر کل گمرک قزوین حضور داشتند.

مسئولان مجتمع صنعتی ماموت در این نشست درخواست‌های خود را مطرح کردند و توضیحات لازم از سوی مدیران گمرک ارائه شد.