تجارت ۵۴ میلیارد دلاری ایران در نیمه اول ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، فرود عسگری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: میزان وزنی کالاهای صادراتی در این مدت ۷۴ میلیون و ۹۹۷ هزار تن و میزان وزنی واردات ۱۸ میلیون و ۷۵۷ هزار تن بوده است.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اشاره به آمار مقایسه‌ای تجارت خارجی ایران در ۶ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه قبل، افزود: در این مدت صادرات غیرنفتی کشورمان به لحاظ وزن ۶ درصد افزایش داشته و از نظر ارزش تغییر محسوسی مشاهده نمی‌شود.

در بخش واردات هم از نظر وزنی ۲ درصد افزایش داشتیم اما از حیث ارزش شاهد کاهش ۱۵ درصدی بوده‌ایم.

عسگری در رابطه با ترکیب کشورهای طرف معامله در حوزه تجارت خارجی کشورمان تاکید کرد: آمارها نشان می‌دهد که ما در نیمسال اول سال جاری با بیش از ۱۰۰ کشور جهان تبادلات تجاری داشته‌ایم.