  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۹

عسگری خبرداد؛

تجارت ۵۴ میلیارد دلاری ایران در نیمه اول ۱۴۰۴

تجارت ۵۴ میلیارد دلاری ایران در نیمه اول ۱۴۰۴

رئیس کل گمرک با بیان اینکه تجارت خارجی ایران در نیمه اول امسال به ۵۴ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار بود، گفت: در این مدت ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرود عسگری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: میزان وزنی کالاهای صادراتی در این مدت ۷۴ میلیون و ۹۹۷ هزار تن و میزان وزنی واردات ۱۸ میلیون و ۷۵۷ هزار تن بوده است.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اشاره به آمار مقایسه‌ای تجارت خارجی ایران در ۶ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه قبل، افزود: در این مدت صادرات غیرنفتی کشورمان به لحاظ وزن ۶ درصد افزایش داشته و از نظر ارزش تغییر محسوسی مشاهده نمی‌شود.

در بخش واردات هم از نظر وزنی ۲ درصد افزایش داشتیم اما از حیث ارزش شاهد کاهش ۱۵ درصدی بوده‌ایم.

عسگری در رابطه با ترکیب کشورهای طرف معامله در حوزه تجارت خارجی کشورمان تاکید کرد: آمارها نشان می‌دهد که ما در نیمسال اول سال جاری با بیش از ۱۰۰ کشور جهان تبادلات تجاری داشته‌ایم.

کد خبر 6606710
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها