رونمایی از دومین پوستر «ناتوردشت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، دومین پوستر فیلم سینمایی «ناتوردشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیه کنندگی مهدی فرجی که حدود ۳ هفته از آغاز اکران آن می‌گذرد، با طرحی از سیروان مهدوی رونمایی شد.

این فیلم سینمایی که از زمان نمایش در جشنواره فجر تا اکران عمومی در سینماها با واکنش مثبت منتقدان، سینماگران و رضایت مخاطبان مواجه شده است، با جذب ۱۲۵ هزار مخاطب به فروش ۱۰ میلیارد تومانی رسیده است.

هادی حجازی‌فر، میرسعید مولویان، شبنم قربانی، بابک کریمی، سیدعلی صالحی، امیر دژاکام، اردشیر رستمی، حسین شریفی، ترنم کرمانیان، ارغوان عزیزی، با حضور سعید آقاخانی و علی مصفا بازیگران این فیلم سینمایی را تشکیل می‌دهند.

این فیلم سینمایی روایتی ملتهب از پرونده واقعی گم شدن یسنا دختر بچه ۴ ساله اهل کلاله گلستان را به تصویر می‌کشد.

پخش «ناتوردشت» را موسسه بهمن سبز برعهده دارد. این فیلم محصول سازمان سینمایی سوره است.