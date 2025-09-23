  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۷

رونمایی از دومین پوستر «ناتوردشت»

رونمایی از دومین پوستر «ناتوردشت»

با گذشت ۳ هفته از آغاز اکران، دومین پوستر فیلم سینمایی «ناتوردشت» رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، دومین پوستر فیلم سینمایی «ناتوردشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیه کنندگی مهدی فرجی که حدود ۳ هفته از آغاز اکران آن می‌گذرد، با طرحی از سیروان مهدوی رونمایی شد.

این فیلم سینمایی که از زمان نمایش در جشنواره فجر تا اکران عمومی در سینماها با واکنش مثبت منتقدان، سینماگران و رضایت مخاطبان مواجه شده است، با جذب ۱۲۵ هزار مخاطب به فروش ۱۰ میلیارد تومانی رسیده است.

هادی حجازی‌فر، میرسعید مولویان، شبنم قربانی، بابک کریمی، سیدعلی صالحی، امیر دژاکام، اردشیر رستمی، حسین شریفی، ترنم کرمانیان، ارغوان عزیزی، با حضور سعید آقاخانی و علی مصفا بازیگران این فیلم سینمایی را تشکیل می‌دهند.

این فیلم سینمایی روایتی ملتهب از پرونده واقعی گم شدن یسنا دختر بچه ۴ ساله اهل کلاله گلستان را به تصویر می‌کشد.

پخش «ناتوردشت» را موسسه بهمن سبز برعهده دارد. این فیلم محصول سازمان سینمایی سوره است.

کد خبر 6599427
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها