جشن تولد «یسنا» در اکران مردمی «ناتوردشت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، اکران مردمی فیلم سینمایی «ناتورِدشت» شب گذشته ۲۵ شهریور در سه سانس متوالی با حضور هادی حجازیفر، سیدعلی صالحی، ترنم کرمانیان، ارغوان عزیزی از بازیگران فیلم، محمدرضا خردمندان کارگردان و حمید اکبری خامنه یکی از نویسندگان برگزار شد.
در سانس سوم این اثر پس از نمایش فیلم، خانواده یسنا دیدار، دختر بچه چهار سالهای که سال ۱۴۰۳ در شهرستان کلاله گم شد و پس از ۵ روز مردم منطقه او را پیدا کردند، همراه با عوامل فیلم روی سن حاضر شدن تا دقایقی با مردم گفتگو کنند.
سیدمحمدرضا خردمندان کارگردان ابتدا بیان کرد: دیدن فیلم در کنار شما عزیزان لذت عجیبی دارد. ایده اصلی این اثر حضور مردم در صحنه برای پیدا کردن دختری گمشده است. من خوشحالم امشب خانواده یسنا اینجا در کنار ما هستند. باید بگویم دم مردم ایران گرم و ما دوست داشتنیترین مردم را داریم.
سپس هادی حجازیفر بازیگر نقش احمد پیران در «ناتورِدشت» اظهار کرد: باید اعتراف کنم که از دیدن یسنا احساساتی شدم. امیدوارم همه ما مردم ایران فارغ از نگاهها و سلیقهها و بدون اینکه موضوع بحرانی مثل گمشدن کسی در کار باشد، همین قدر یکدل و همدل باشیم. اتفاق بزرگی سر گمشدن یسنا و پیدا شدن او افتاد و خدا میداند چه چیزی بر این خانواده بابت لحظات سختی که تحمل کردند، گذشت.
هادی حجازیفر: تلاش میکنم مقابل تماشاگران صدایم نلرزد!
وی ادامه داد: من سالها است جلوی دوربین یا روی صحنه تئاتر میروم و اضطراب نمیگیرم اما اینجا که میایستم تمام تلاشم را میکنم که صدایم نلرزد. این حس واقعی من نسبت به شما است. شما مخاطبان در تمام این سالها با ما مهربان بودید و ایرادهای ما را مهربانانه و بزرگوارانه بخشیدید. ممنونم که «ناتورِدشت» را برای تماشا انتخاب کردید. ما با تمام وجود در کار حاضر بودیم و تلاش کردیم همه موارد در راستای فیلم باشد هرچند موضوع این اثر موضوع به روز و طبعاً حساسیتهای زیادی در زمان ساخت داشته است.
بازیگر «ناتورِدشت» تصریح کرد: از شما مخاطبان ممنونم که در کنار سینمای کمدی، که سینمای ما را سرپا نگه داشته است و اگر نبود ما خیلی از سالنهای سینما را نداشتیم، فیلمهای اجتماعی را نیز دنبال میکنید و کنار ما هستید. اگر فیلم را دوست داشتید به دیده شدن آن کمک کنید و ما به حمایت شما نیاز داریم.
سیدعلی صالحی دیگر بازیگر این فیلم سینمایی در سخنانی عنوان کرد: خوشحالم امشب در کنار شما هستم. برای چندمین بار این اثر را دیدم و هر زمان میبینم، چشمانم اشکی میشود. من در زندگی شخصیام هیچ وقت پدر نبودم و چالش سختی برایم بود. وقتی اینجا پدر «یسنا» را دیدم، واقعاً منقلب شدم.
وی یادآور شد: خوشحالم که از سینمای اجتماعی در کنار فیلمهای کمدی که برای شادی مردم لازم است، استقبال میشود. فیلمهای اجتماعی برای تلنگر لازم است. و برای خود من قصه فیلم تلنگری بود که حواسم به اطرافیانم باشد. باعث افتخار بود که در «ناتورِدشت» بازی کردم چراکه فیلمی شریف است. امیدوارم شما هم مثل من آن را دوست داشته باشید و پایان همه قصههایتان در زندگی خوش باشد و به شادی تمام شود.
سفر خانواده یسنا از گلستان به تهران
پدر یسنا دیدار نیز در سخنانی کوتاه اظهار کرد: ما به دعوت عوامل فیلم، از استان گلستان و برای اینکه در جمع شما باشیم، به اینجا آمدیم تا فیلمی را که بر اساس داستان گمشدن دخترمان یعنی «یسنا» ساخته شده است، کنار شما ببینیم و از این بابت خوشحال هستیم.
حمید اکبری خامنه نویسنده «ناتورِدشت» نیز ابراز امیدواری کرد که مخاطبان از تماشای اثر لذت ببرند.
ترنم کرمانیان بازیگر نوجوان این اثر نیز گفت: از اینکه «ناتورِردشت» را برای تماشا انتخاب کردید و از آن حمایت میکنید، متشکرم. امیدوارم هیچ بچهای به شر از خانوادهاش دور نشود.
ارغوان عزیزی بازیگر نقش «بسنا» در «ناتورِدشت» در پایان عنوان کرد: خوشحالم در کنار شما و خانواده یسنا هستم. امیدوارم از دیدن فیلم لذت ببرید.
سپس جشن تولد یسنا دیدار در سالن اصلی پردیس سینمایی آزادی در حضور خانواده و عوامل فیلم سینمایی «ناتورِدشت» برگزار شد.
«ناتورِدشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیهکنندگی مهدی فرجی محصول سازمان سینمایی سوره است که پخش آن را موسسه بهمن سبز برعهده دارد.
نظر شما