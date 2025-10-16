به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، سازمان سینمایی سوره با همکاری موسسه هنرمندان مشرق زمین فیلم سینمایی «ناتوردشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیهکنندگی مهدی فرجی را ویژه ناشنوایان توضیحدار و آمادهسازی کرده است.
بدین ترتیب اکران ویژه این اثر برای مخاطبان کمشنوا و ناشنوا پنجشنبه ۲۴ مهر ساعت ۱۶:۳۰ در سالن شهر قصه پردیس سینمایی آزادی به نمایش درمیآید.
فیلم سینمایی «ناتوردشت» محصول سازمان سینمایی سوره است، که با جذب نزدیک به ۳۰۰ هزار مخاطب تاکنون ۱۷ میلیارد تومان فروش داشته است.
سازمان سینمایی سوره بنا دارد در راستای مسئولیت اجتماعی و افزایش سطح دسترسی مخاطبان به آثارش این همکاری را با موسسه هنرمندان مشرق زمین ادامه دهد تا این قشر از علاقهمندان به سینما نیز بتوانند از آثار روز سینمای ایران بهره ببرند.
