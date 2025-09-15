دومین تیزر «ناتوردشت» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، با ادامه اکران عمومی فیلم سینمایی «ناتوردشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی، دومین تیزر رسمی این اثر منتشر شد.

اکران این فیلم اجتماعی که روایتی ملتهب از پرونده واقعی گم شدن یسنا دختربچه ۴ساله اهل کلاله گلستان را به تصویر می‌کشد، از ۱۲ شهریور در سینماهای سراسر کشور آغاز شد و با رشد فروش از آغاز اکران تاکنون توانسته با فروش حدود ۶ میلیارد تومانی، ۷۵ هزار مخاطب را به سینماها بکشاند.

هادی حجازی‌فر، میرسعید مولویان، شبنم قربانی، بابک کریمی، سیدعلی صالحی، امیر دژاکام، اردشیر رستمی، حسین شریفی، ترنم کرمانیان، ارغوان عزیزی، با حضور افتخاری سعید آقاخانی و هنرمندی علی مصفا ترکیب بازیگران این فیلم سینمایی را تشکیل می‌دهند.

دومین تیزر «ناتوردشت» توسط امید میرزایی ساخته شده و این فیلم محصول سازمان سینمایی سوره است که پخش آن را موسسه بهمن سبز برعهده دارد.