ورود ۹۶۳ شهرک نشین به مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع خبری از یورش گسترده شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی همزمان با آغاز سال نو عبری خبر دادند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که ۹۶۳ شهرک نشین وارد مسجدالاقصی شدند و این مکان مقدس را مورد هتاکی قرار دادند.

روز گذشته نیز ده‌ها صهیونیست به مسجدالاقصی تعرض کرده بودند. بیش از ۴۰۰ شهرک‌نشین صهیونیست روز دوشنبه همزمان با آغاز سال نو عبری به مسجدالاقصی یورش برده و مراسم تلمودی برگزار کردند.

از زمان روی کار آمدن بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در اواخر سال ۲۰۲۲، هتک حرمت به مسجدالاقصی به شکل چشمگیری افزایش یافته است.