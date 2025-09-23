  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۶

ورود ۹۶۳ شهرک نشین به مسجدالاقصی

ورود ۹۶۳ شهرک نشین به مسجدالاقصی

صدها شهرک نشین صهیونیست همزمان با سال نو عبری وارد مسجدالاقصی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع خبری از یورش گسترده شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی همزمان با آغاز سال نو عبری خبر دادند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که ۹۶۳ شهرک نشین وارد مسجدالاقصی شدند و این مکان مقدس را مورد هتاکی قرار دادند.

روز گذشته نیز ده‌ها صهیونیست به مسجدالاقصی تعرض کرده بودند. بیش از ۴۰۰ شهرک‌نشین صهیونیست روز دوشنبه همزمان با آغاز سال نو عبری به مسجدالاقصی یورش برده و مراسم تلمودی برگزار کردند.

از زمان روی کار آمدن بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در اواخر سال ۲۰۲۲، هتک حرمت به مسجدالاقصی به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

کد خبر 6599600

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها