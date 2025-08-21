به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش حماس با صدور بیانیهای در پنجاه و ششمین سالگرد به آتش کشیده شدن مسجد الاقصی در ۲۱ اوت ۱۹۶۹ تاکید کرد که رژیم صهیونیستی هیچ مشروعیتی برای به دست گرفتن کنترل این مکان مقدس ندارد و تلاشهای تل آویو برای از بین بردن هویت اسلامی آن موفق نخواهد شد.
در این بیانیه آمده است: جنایات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه طی ۲۲ ماه گذشته در کنار نقشههای شهرک سازی و یهودی سازی کرانه باختری و قدس اشغالی و تقسیم بندی زمانی و مکانی مسجد الاقصی همچنان ادامه داشته است.
حماس تصریح کرد: جنایت به آتش کشیدن مسجد الاقصی هرگز نمیتواند واقعیتهای موجود را تغییر داده و باعث شود اشغالگران بتوانند حتی یک وجب از این مکان مقدس را اشغال کنند. طمع ورزی های تل آویو تنها شامل فلسطین نمیشود بلکه توهمات نتانیاهو مبنی بر اسرائیل بزرگ را نیز شنیدیم. کشورهای عربی و اسلامی باید برای مهار کردن رژیم صهیونیستی و محاکمه سران جنایت کار آن وارد عمل شوند.
در این بیانیه آمده است: آزادگان جهان فعالیتهای خود را در حمایت از فلسطین به ویژه طی فردا افزایش دهند.
لازم به ذکر است که ۵۶ سال قبل در چنین روزی مسجد الاقصی به دست یک صهیونیست با تابعیت استرالیا به نام دنیز مایکل روهان به آتش کشیده شد به طوری که بازسازی آن چندین سال به طول انجامید. اشغالگران صهیونیست نیز عمداً مانع خاموش شدن این آتش شدند.
نظر شما