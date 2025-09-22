ورود ۴۰۰ شهرک نشین به مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، منابع خبری اعلام کردند که بیش از ۴۰۰ شهرک‌نشین صهیونیست روز دوشنبه همزمان با آغاز سال نو عبری به مسجدالاقصی یورش برده و مراسم تلمودی برگزار کردند.

به گفته یک منبع در اداره اوقاف اسلامی قدس که نخواست نامش فاش شود، صبح امروز ۲۹۸ صهیونیست افراطی و پس از نماز ظهر ۱۲۰ نفر دیگر با حمایت پلیس این رژیم و از طریق باب‌المغاربه وارد مسجدالاقصی شدند.

شاهدان عینی نیز تأکید کردند که شهرک‌نشینان در داخل مسجد به اجرای آیین‌های تلمودی و اقدامات تحریک‌آمیز پرداختند.

این یورش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که جشن سال نو عبری از امروز آغاز شده و فردا سه‌شنبه به اوج خود خواهد رسید.

روز گذشته نیز ده‌ها صهیونیست به مسجدالاقصی تعرض کرده بودند. از زمان روی کار آمدن بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در اواخر سال ۲۰۲۲، هتک حرمت به مسجدالاقصی به شکل چشمگیری افزایش یافته است.