دستور مهم پزشکیان به وزیر بهداشت؛ اعمال نظام سطح‌بندی

رئیس جمهوری، در نامه‌ای به وزیر بهداشت، خواستار رعایت نظام سطح‌بندی در اجرای برنامه های حوزه سلامت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه مسعود پزشکیان به محمدرضا ظفرقندی آمده است: ضروری است بر اساس تکالیف پیش بینی شده در بند ج ماده ۷۰ برنامه هفتم پیشرفت، در راستای مفاد سیاست‌های کلی سلامت، ابلاغی رهبری و به منظور انضباط بخشی، هزینه اثربخشی مداخلات و بهره‌مندی عادلانه از خدمات پایه سلامت، هر گونه احداث، راه‌اندازی، صدور مجوز، خرید تجهیزات سرمایه‌ای، بهسازی و بهبود استاندارد در حوزه آموزش، بهداشت، تحقیقات و فناوری، درمان، غذا و دارو در بخش دولتی، غیردولتی و خصوصی، باید فقط بر اساس نظام سطح‌بندی صورت پذیرد و خارج از آن، به هر شکل ممنوع است.

مراتب به نحو مناسب به واحدهای ستادی و دانشگاه‌های علوم پزشکی، اعلام و گزارش اقدامات به عمل آمده را ارسال کنید.

