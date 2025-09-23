به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه مسعود پزشکیان به محمدرضا ظفرقندی آمده است: ضروری است بر اساس تکالیف پیش بینی شده در بند ج ماده ۷۰ برنامه هفتم پیشرفت، در راستای مفاد سیاستهای کلی سلامت، ابلاغی رهبری و به منظور انضباط بخشی، هزینه اثربخشی مداخلات و بهرهمندی عادلانه از خدمات پایه سلامت، هر گونه احداث، راهاندازی، صدور مجوز، خرید تجهیزات سرمایهای، بهسازی و بهبود استاندارد در حوزه آموزش، بهداشت، تحقیقات و فناوری، درمان، غذا و دارو در بخش دولتی، غیردولتی و خصوصی، باید فقط بر اساس نظام سطحبندی صورت پذیرد و خارج از آن، به هر شکل ممنوع است.
مراتب به نحو مناسب به واحدهای ستادی و دانشگاههای علوم پزشکی، اعلام و گزارش اقدامات به عمل آمده را ارسال کنید.
نظر شما