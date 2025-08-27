اعتبارات دارو باید نشان دار شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کلانتری خاندانی، روز چهارشنبه پنجم شهریور ۱۴۰۴، در چهل و هفتمین همایش ملی روز داروسازی در مرکز همایش‌های رازی، گفت: ما داروسازان بالغ بر یک صد سال است که برای استقرار نظام دارویی در کشور تلاش می‌کنیم و نباید اجازه بدهیم دچار نقصان شود.

وی افزود: ۱۷ هزار داروخانه در سراسر کشور به صورت مویرگی، دسترسی مردم به دارو را فراهم کرده اند.

کلانتری با طرح این سوال که چرا برخی کمیسیون‌های غیر تخصصی در امور سلامت دخالت می‌کنند، گفت: تولیت نظام سلامت متوجه وزارت بهداشت است و سایر دستگاه‌ها موظفند از تصمیمات این وزارتخانه تبعیت کنند.

وی افزود: در موضوعات مبتلا به حوزه سلامت از جمله توزیع اینترنتی دارو، با مشکلاتی مواجه شده ایم که لازم است همه به سمت قانون برگردیم.

کلانتری ادامه داد: عمده مشکل صنعت داروسازی کشور، نقدینگی است و برای کار پژوهشی در این صنعت، نیاز داریم نقدینگی داشته باشیم.‌

وی افزود: اعتبارات حوزه دارو باید نشان دار شده و به مراکز داده شود. چرا سازمان تأمین اجتماعی باید پول دارو را جای دیگری هزینه کند.

کلانتری گفت: چک‌های برگشتی داروخانه‌ها، خدمت این مؤسسات را تحت الشعاع قرار می‌دهد. لازم است، بودجه طرح دارویار از سازمان هدفمندی یارانه‌ها گرفته شود و در بودجه عمومی قرار بگیرد.‌

وی افزود: آئین نامه تأسیس داروخانه‌ها باید بازبینی و اصلاح شود تا از ورود افراد غیر متخصص به این مؤسسات جلوگیری شود.