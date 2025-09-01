  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۳

نامه مهم انجمن داروسازان به کمیسیون اصل ۹۰

نامه مهم انجمن داروسازان به کمیسیون اصل ۹۰

رئیس انجمن داروسازان، در نامه ای به نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس؛ خواستار توجه این کمیسیون به مشکلات مهم زنجیره تامین دارو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کلانتری خاندانی، در این نامه عنوان داشته است: کمیسیون اصل ۹۰، موضوعات مهم‌تر و مرتبط با سلامت عموم مردم را بی جواب می‌گذارد و موضوعات لوکس که منافع عده‌ای خاص را تأمین می‌کند، مکرر پیگیری می‌کند.

موضوعاتی همچون عدم پرداخت به موقع مطالبات داروخانه‌ها که دسترسی مردم به دارو را متأثر می‌کند و کمیسیون اصل ۹۰ مکاتبات و شکایات داروسازان را بی جواب و بدون پیگیری گذاشته است.

نامه مهم انجمن داروسازان به کمیسیون اصل ۹۰

قرار است کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری، مجدداً موضوع توزیع اینترنتی دارو را با حضور رئیس سازمان غذا و دارو بررسی کند.

کد خبر 6576606
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها