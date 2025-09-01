نامه مهم انجمن داروسازان به کمیسیون اصل ۹۰

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کلانتری خاندانی، در این نامه عنوان داشته است: کمیسیون اصل ۹۰، موضوعات مهمتر و مرتبط با سلامت عموم مردم را بی جواب میگذارد و موضوعات لوکس که منافع عدهای خاص را تأمین میکند، مکرر پیگیری میکند.
موضوعاتی همچون عدم پرداخت به موقع مطالبات داروخانهها که دسترسی مردم به دارو را متأثر میکند و کمیسیون اصل ۹۰ مکاتبات و شکایات داروسازان را بی جواب و بدون پیگیری گذاشته است.
قرار است کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری، مجدداً موضوع توزیع اینترنتی دارو را با حضور رئیس سازمان غذا و دارو بررسی کند.
