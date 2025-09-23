گروسی: تیم بازرسان آماده اعزام به ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که تیمی از بازرسان این نهاد آماده اعزام به ایران است، مشروط بر اینکه تهران و قدرت‌های اروپایی در روزهای آینده به توافقی برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی دست یابند.

گروسی که با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد، تأکید کرد: گفت‌وگوهای فشرده‌ای میان من، ایران، قدرت‌های اروپایی و ایالات متحده در جریان است تا راه‌حلی پیدا شود.

وی با اشاره به محدود بودن زمان افزود: ما تنها چند ساعت یا چند روز فرصت داریم تا ببینیم آیا امکان رسیدن به توافق وجود دارد یا خیر؛ این همان تلاشی است که همگی در آن درگیر هستیم.