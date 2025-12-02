به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مصاحبه با روزنامه اتریشی «دی پرسه» بدون محکوم کردن تجاوز آمریکا به خاک ایران مغایر با تمامی قوانین بین المللی آن هم در میانه مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن، اعلام کرد که بازرسان این نهاد هنوز در ایران حضور دارند، اما بازرسیها پس از حملات به تأسیسات هستهای ایران در ماه ژوئن به حالت تعلیق درآمده است.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در این خصوص ادعا کرد: تأسیسات اصلی آسیبهای گستردهای دیدند و بازرسیها به دلایل امنیتی غیرممکن بود.
وی سپس افزود که ایران پس از آن حملات، همکاری با آژانس را محدود کرد.
گروسی اضافه کرد که آژانس به دنبال گفتگو با طرف ایرانی بود و مذاکراتی را در قاهره برگزار کرد که طی آن توافقی حاصل شد.
«رافائل گروسی» خاطرنشان کرد که بازرسان آژانس توانستند از تمام تأسیساتی که مورد حمله قرار نگرفته بودند، بازدید کنند.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با این حال گفت که دسترسی به نطنز، اصفهان و فردو همچنان امکانپذیر نیست.
نظر شما