  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۲

گروسی: از تأسیسات هسته‌ای ایران که مورد حمله قرار نگرفتند، بازدید شد

گروسی: از تأسیسات هسته‌ای ایران که مورد حمله قرار نگرفتند، بازدید شد

مدیرکل آژانس انرژی اتمی بدون محکوم کردن تجاوز آمریکا به خاک ایران آن هم در میانه مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن گفت: از تأسیسات هسته‌ای ایران که مورد حمله قرار نگرفتند، بازدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با روزنامه اتریشی «دی پرسه» بدون محکوم کردن تجاوز آمریکا به خاک ایران مغایر با تمامی قوانین بین المللی آن هم در میانه مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن، اعلام کرد که بازرسان این نهاد هنوز در ایران حضور دارند، اما بازرسی‌ها پس از حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران در ماه ژوئن به حالت تعلیق درآمده است.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این خصوص ادعا کرد: تأسیسات اصلی آسیب‌های گسترده‌ای دیدند و بازرسی‌ها به دلایل امنیتی غیرممکن بود.

وی سپس افزود که ایران پس از آن حملات، همکاری با آژانس را محدود کرد.

گروسی اضافه کرد که آژانس به دنبال گفتگو با طرف ایرانی بود و مذاکراتی را در قاهره برگزار کرد که طی آن توافقی حاصل شد.

«رافائل گروسی» خاطرنشان کرد که بازرسان آژانس توانستند از تمام تأسیساتی که مورد حمله قرار نگرفته بودند، بازدید کنند.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با این حال گفت که دسترسی به نطنز، اصفهان و فردو همچنان امکان‌پذیر نیست.

کد خبر 6676076

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      6 1
      پاسخ
      نباید بازرسان راه می دادین هم اسنپ بک را اجرا بکنند وقطع نامه صادر بکنند وهم بازرسی بکنند این یعنی دست ایران خالی هست نگفت غنی سازی وجود دارد یا ندارد حتما غنی سازی نیست نگفته
    • IR ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      3 0
      پاسخ
      حتما غنی سازی صفر است مگر قرار نبود جاسوس‌ها نیایند چی شد بهترین کار همین الان تهدید بخروج از ان پی تی هست باید قاطعیت ببینند عراقچی گفت قرارداد مصر بخودی خود لغو میشود ولی الان کار میکند همه میدانندحتی از یک بچه ابتدایی هم بپرسید میگوید امریکا تحریم لغو نمی کند حتی مثل الان غنی سازی صفر باشد همینکه ملت تحریم را تحمل میکند بجایش لااقل غنی سازی باشد سوخت وداروتامین شود
    • کوروش IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      درود .چرا جاسوسها رو راه دادید میخواهید این تاسیساتم بزنند این چکار اشتباهیه که کردید .غربی ها یک مشت جانور بدرد نخور مزاحم هستند .
    • آرش IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      2 0
      پاسخ
      حرومی های جاسوس تف
    • کورش پادشاه IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      1 0
      پاسخ
      امریکا بیشترین اشراف اطلاعاتی در جهان داره ومیدونه چه چیز باعث قدرت و ثروت ایران میشه اول تکنولژی هسته ای و بعد تکنولوژی موشکی و بومی کردنش

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها