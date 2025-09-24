  1. سیاست
۲ مهر ۱۴۰۴، ۸:۱۲

اعتراض بقایی به محدودیت‌های آمریکا برای دیپلمات‌های ایران در نیویورک

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان نسبت به اعمال محدودیت‌های شدید آمریکا برای دیپلمات‌های ایرانی و خانواده‌هایشان در نیویورک اعتراض کرد و آن را نقض تعهدات بین‌المللی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی در پیامی اعتراض شدید خود را نسبت به اعمال محدودیت برای دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک اعلام کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: هدف واقعی ‎آمریکا از اعمال محدودیت‌های فزاینده علیه دیپلمات‌های ایرانی و خانواده‌های آنها در نیویورک اخلال در فعالیت دیپلماتیک ایران در سازمان ملل است.

وی افزود: آزار نظام‌مند دیپلمات‌های ایرانی توسط دولت مستقر، فقط در یک هفته اخیر مانع از مشارکت ایران در چندین نشست بین‌المللی که در خارج از محدوده تعیین‌شده توسط آمریکا برگزار شد، شده است.

بقایی گفت: اعمال این محدودیت‌های سخیف علیه جابجایی و حتی خرید روزمره دیپلمات‌های ایرانی نه تنها نقض فاحش تعهدات آمریکا طبق معاهده مقر است بلکه سطح جدیدی از خصومت هیئت حاکمه آمریکا را با ایرانیان به نمایش می‌گذارد.

کد خبر 6599977
هادی رضایی

