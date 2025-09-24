سخنگوی وزارت خارجه کشورمان نسبت به اعمال محدودیت‌های شدید آمریکا برای دیپلمات‌های ایرانی و خانواده‌هایشان در نیویورک اعتراض کرد و آن را نقض تعهدات بین‌المللی دانست.