دریادار سیاری: اقتدار نیروهای مسلح باید با تمام توان حفظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار سیاری در گفتگویی، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و درود به ارواح شهدا، جانبازان و ایثارگران، به بازخوانی رشادت‌های یگان‌های دریایی در دفاع مقدس پرداخت و بر نقش بی‌بدیل مردم و انتقال تجربه‌ها به نسل جوان تأکید کرد.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش اظهار داشت: دشمنی که شرق و غرب او را برای شکست انقلاب اسلامی ایران تجهیز کرده بودند، پس از هشت سال جنگ تحمیلی، بدون دستاورد عقب‌نشینی کرد.

وی نقش مردم را مهم‌ترین مؤلفه پیروزی دانست و افزود: در دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر نیز همچون دفاع مقدس، جوانان ما با سینه سپر، از کشور و آرمان‌ها دفاع کردند.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش، ادامه داد: تجارب این نبردها توسط «هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی» دسته‌بندی و در اختیار نیروهای جدید ارتش و دانشگاه‌های کشور قرار می‌گیرد.

امیر دریادار سیاری با اشاره به مقاومت ۳۴ روزه خرمشهر خاطرنشان کرد: گردان تکاور دریایی به فرماندهی ناخدا صمدی، همراه با نیروهای سپاه و مردم منطقه، نقشه دشمن برای تصرف یک‌روزه شهر را نقش بر آب کرد. در این حماسه، نزدیک به ۱۰۰ تکاور شهید شدند و دشمن در کوه ذوالفقار، دومین شکست خود را تجربه کرد.

وی ضمن گرامیداشت یاد فرماندهان شهید همچون ناخدا محمدابراهیم همتی و شهید بایندر، عملیات «مروارید» در روز شصت و هفتم جنگ را نقطه عطفی در تاریخ نیروی دریایی دانست و گفت: در این عملیات، نیروی دریایی عراق به‌طور کامل شکست خورد، دو سکوی نفتی منهدم و صادرات نفت عراق متوقف شد. از آن پس، دشمن در محاصره کامل دریایی قرار گرفت.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش با تأکید بر اینکه دشمن امروز نیز همان الگوی استکبار جهانی در دوران دفاع مقدس را دنبال می‌کند، گفت: اقتدار نیروهای مسلح مرهون خون شهدا و پشتیبانی مردم است؛ این سرمایه را باید با تمام توان حفظ کنیم.